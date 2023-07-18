2-летний ребенок застрял в стиральной машине в Уральске – видео

Застрявшего в стиральной машине 2-летнего ребенка спасли в Западно-Казахстанской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям ЗКО.

Фото пресс-службы ДЧС ЗКО

Вызов спасателям Уральска поступил 17 июля в 14:20.

Помощь понадобилась ребенку 2021 года рождения, который застрял в центрифуге стиральной машины (полуавтомат).

Малыша освободили из «оков» барабана машины с помощью специальных инструментов уже в 15:00. Ему была оказана первая медицинская помощь.

Спасатели просят родителей не оставлять детей без присмотра.