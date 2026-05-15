Президент: Необходимо сформировать общую базу тюркских языков

Об этом Глава государства заявил на неформальном саммите Организации тюрских государств в Туркестане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

По словам Президента, в эпоху технологического прогресса и гуманитарной интеграции необходимо сформировать общую терминологическую базу тюркских языков.

Недавно Тюркская Академия издала восьмитомный терминологический словарь на английском, русском и тюркских языках. Эта работа будет способствовать унификации терминов и укреплению общего научного пространства.

В связи с этим Президент Казахстана предложил создать Межгосударственную терминологическую комиссию, в которую войдут представители соответствующих учреждений и научные эксперты стран – участниц Совета.

«Казахстан заинтересован во всестороннем развитии Организации тюркских государств. Сегодня наша Организация пользуется высоким доверием международного сообщества, ее авторитет крепнет. В данном контексте хотел бы отметить, что Казахстан выразил поддержку российскому проекту «Алтай – колыбель тюркской цивилизации». Кроме того, мы выдвинули предложение о создании форума «Алтайская диалоговая площадка», - сказал Глава государства.

Кроме того, Казахстан поддержал инициативу Турции по учреждению формата «Организация тюркских государств + (плюс)», направленного на расширение сферы сотрудничества.