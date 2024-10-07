Референдум по АЭС: наблюдатели от СВМДА озвучили итоги своей работы

АЭС , Референдум
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Члены наблюдательной миссии отметили высокую активность казахстанцев, особенно со стороны молодого электората

Фото: ortcom.kz

В ходе пресс-конференции в Центре содействия международным наблюдателям члены миссии Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) отметили, что подготовка и проведение референдума осуществлялись в соответствии с национальным законодательством Республики Казахстан и международными стандартами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

По словам заместителя генерального секретаря СВМДА Чжан Лин, обеспечивалась прозрачность и транспарентность голосования, осуществлялось беспрепятственное наблюдение и изложение мнения общественных организаций и международных наблюдателей.

Члены наблюдательной миссии СВМДА отметили высокую активность казахстанцев, особенно со стороны молодого электората.

Кроме того, благодаря оперативному и широкому освещению СМИ всего процесса проведения референдума, включая подготовку, агитацию и день голосования, народ Казахстана вовремя получал информацию по проведению голосования.

«Проведение референдума, как нам полагается, расценивается как важный шаг на пути демократического развития Казахстана и отражает уважение государством прав человека и открытости правительства слушать мнение народа. От членов нашей делегации мы поздравляем казахстанский народ со состоявшимся референдумом. Это важное событие в жизни страны. Желаем новых достижений в строительстве нового Казахстана», - сказала заместитель генерального секретаря СВМДА Чжан Лин.

 

#наблюдатели #итоги #АЭС #референдум #СВМДА

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