Референдум по АЭС: наблюдатели от СВМДА озвучили итоги своей работы

Члены наблюдательной миссии отметили высокую активность казахстанцев, особенно со стороны молодого электората
В ходе пресс-конференции в Центре содействия международным наблюдателям члены миссии Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) отметили, что подготовка и проведение референдума осуществлялись в соответствии с национальным законодательством Республики Казахстан и международными стандартами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК
По словам заместителя генерального секретаря СВМДА Чжан Лин, обеспечивалась прозрачность и транспарентность голосования, осуществлялось беспрепятственное наблюдение и изложение мнения общественных организаций и международных наблюдателей.
Члены наблюдательной миссии СВМДА отметили высокую активность казахстанцев, особенно со стороны молодого электората.
Кроме того, благодаря оперативному и широкому освещению СМИ всего процесса проведения референдума, включая подготовку, агитацию и день голосования, народ Казахстана вовремя получал информацию по проведению голосования.
«Проведение референдума, как нам полагается, расценивается как важный шаг на пути демократического развития Казахстана и отражает уважение государством прав человека и открытости правительства слушать мнение народа. От членов нашей делегации мы поздравляем казахстанский народ со состоявшимся референдумом. Это важное событие в жизни страны. Желаем новых достижений в строительстве нового Казахстана», - сказала заместитель генерального секретаря СВМДА Чжан Лин.