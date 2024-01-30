Реформы продолжаются
2
Маржан Жиенбаева, руководитель Центра финансового и корпоративного законодательства Института парламентаризма при УДП РК
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в интервью газете «Egemen Qazaqstan» затрагивает широкий круг вопросов, включая внутреннюю и внешнюю политику, социально-экономическое развитие, рассуждает об итогах проведенных политических реформ, а также говорит о новом экономическом курсе Справедливого Казахстана, провозглашенном в сентябрьском Послании 2023 года.