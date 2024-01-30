Реформы продолжаются

Президентом поставлены цели, касающиеся роста национальной экономики, достижение которых он связывает с реализацией крупных промышленных проектов, а также проведением системных реформ, которые закрепят новые «правила игры» для всей экономики. Так, Правительством на сегодняшний день ведется разработка нового Налогового кодекса совместно с экспертами Института парламентаризма, депутатами и представителями бизнеса.

Как подчеркивают эксперты, новый Налоговый кодекс направлен на модернизацию бюджетной системы страны путем перехода от «управления бюджетом» к «управлению результатами». Основная цель – снижение административной нагрузки на предприятия, стимулирование инвестиций и инноваций, а также повышение прозрачности налогового администрирования.

Также в портфеле Мажилиса Парламента уже находится проект Бюджетного кодекса Казахстана. Важным аспектом нового кодекса является усиление ответствен­ности всех участников бюджетного процесса. Акцент в новом Бюджетном кодексе сделан на обеспечении транспарентности и эффектив­ности управления государственными финансами.