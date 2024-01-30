Реформы продолжаются

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Маржан Жиенбаева, руководитель Центра финансового и корпоративного законодательства Института парламентаризма при УДП РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев­ в интервью газете «Egemen Qazaqstan» затрагивает широкий круг вопросов, включая внутреннюю и внешнюю политику, со­циально-экономическое развитие, рассуж­дает об итогах проведенных политических реформ, а также говорит о новом экономическом курсе Справедливого Казахстана, провозглашенном в сентябрьском Послании 2023 года.

фото из архива "КП"

Президентом поставлены цели, касающиеся роста национальной экономики, достижение которых он связывает с реализацией крупных промышленных проектов, а также проведением системных реформ, которые закрепят новые «правила игры» для всей экономики. Так, Правительством на сегодняшний день ведется разработка нового Налогового кодекса совместно с экспертами Института парламентаризма, депутатами и представителями бизнеса.

Как подчеркивают эксперты, новый Налоговый кодекс направлен на модернизацию бюджетной системы страны путем перехода от «управления бюджетом» к «управлению результатами». Основная цель – снижение административной нагрузки на предприятия, стимулирование инвестиций и инноваций, а также повышение прозрачности налогового администрирования.

Также в портфеле Мажилиса Парламента уже находится проект Бюджетного кодекса Казахстана. Важным аспектом нового кодекса является усиление ответствен­ности всех участников бюджетного процесса. Акцент в новом Бюджетном кодексе сделан на обеспечении транспарентности и эффектив­ности управления государственными финансами.

#президент #реформы #экономика #мнение #налоговый кодекс #интервью #Egemen Qazaqstan

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