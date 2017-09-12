​Регалии и реалии

Сакральные предметы венценосных особ, благодаря современным технологиям, смогли продемонстрировать не только во всей полноте свою красоту и величие, но и соединить минувшие столетия истории России с ее настоящим и будущим. Оригиналы этих экспонатов никогда не покидают стен Кремля, но благодаря современным технологиям посетители выставки в Астане смогли увидеть их трехмерные изображения во всем блеске сия­ния бриллиантов и других драгоценных камней.

Представляя уникальную экс­позицию, генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина сказала, что кремлевская коллекция особенная и единственная в своем роде.

– Такой нет нигде в мире. Сокровищница существует в Кремле с XV века. Она не пострадала ни во время нашествия Наполео­на, ни во время Великой Отечест­венной войны. Она только пополняется и в какой-то степени совершенствуется, – подчерк­нула она, добавив, что Музеи Московского Кремля находятся на территории резиденции Президента Российской Федерации, и символы власти всегда находятся там, где они использовались по назначению.

– У нас, конечно, гораздо больше государственных регалий, – продолжила рассказ Елена Юрьевна, – но мы выбрали самые эффект­ные, самые красивые. Знаковые. Что касается шапки, специально сделанной для первого царя из рода Романовых – Михаила Федоровича, то следует отметить, что камни, которые ее украсили, он отбирал лично. Держава – новая регалия. В древности она не использовалась. Появилась как коронационный предмет сначала во время коронации Ивана Грозного, а затем – Бориса Годунова.

Посетители ЭКСПО во всей красе смогли увидеть и знаменитую Алмазную шапку. Их в музее две, пояснила Елена Гагарина. Одна была сделана для старшего брата Петра Первого – Ивана Алексеевича, а вторая – для самого Петра Первого. Это в истории России единственный пример двойной коронации. Для братьев сделали две алмазные шапки из совершенно удивительных по красоте камней, в которых они принимали иностранных послов и участвовали в различных церемониях государственного масштаба.

Вот так неожиданным образом на ЭКСПО в Астане в отдельно взятых экспонатах соединились седая древность и инновационный подход. Во времена Михаила Федоровича и слыхом не слыхивали, что такое голография. И скажи царю, что его величественный головной убор будет «парить» в воздухе и «сам» себя показывать – ох, не похвалил бы царь-батюшка за такие фантазии...

– Если говорить откровенно, – призналась Елена Юрьевна, – я больше люблю делать выставки из предметов, отражающих русскую историю, которые можно вывозить. Надеюсь, что мы когда-нибудь привезем их в Астану. В Музеях Московского Кремля и в Алмазном фонде сохраняются многочисленные регалии древней России. В наших фондах около 160 тысяч экспонатов. Показать есть что.