Объединяющий страны космос

Мероприятие организовано Комиссией по взаимодействию с молодежью при Всемирном координационном совете российских соотечественников, Алматинским областным славянским движением и администрацией города Байконура при поддержке Генерального консульства РФ в Алматы, правительства Москвы, центра поддержки молодежных инициатив «Будущее Байконура».

Кроме школьников Алматы и Алматинской области, которые для участия в телемосте посетили российское консульство, к нему подключились воспитанники Международной космической школы им. В. Н. Челомея и центра поддержки молодежных инициатив «Будущее Байконура», молодые люди из различных регионов Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана, Иордании, Катара, Туниса, Турции.

Собравшихся приветствовали заместитель председателя Совета Федерации России Константин Косачев, летчик-космонавт, Герой России Елена Серова, первый замруководителя департамента внешне­экономических и международных связей Москвы Игорь Ткач, зампредседателя Всемирного координационного совета российских соотечественников Дюк Мишель Нгебана.

Основной темой встречи стало обсуждение роли Байконура в истории зарождения и развития космической эры человечества.

– Для России и Казахстана Байконур – не просто точка отсчета великих достижений в космичес­кой области, но и символ неразрывности времен, объединяющий наши страны, – отметил Генеральный консул РФ в Алматы Дмитрий Тураев.

Он подчеркнул, что Байконур – легендарное место, откуда человек впервые шагнул к звездам. Для Казахстана и России это – часть общей судьбы и общего наследия, все, что с связано с космодромом, сегодня воспринимается как живая связь времен для двух государств.

Такая техническая возможность, как телемост, – тоже достижение спутниковых технологий, которые имеют большие перспективы в плане совместного освоения космического пространства. Для молодежи здесь открываются широкие возможности профессиональной реализации в современных высокотехнологичных отраслях.

– Отрадно, что в центре мероприятия – молодое поколение. Ведь именно с детской мечты начинается путь в науку и профессию, к большим открытиям. И наша общая задача – помочь ее сохранить, чтобы она стала источником вдохновения, внутреннего роста и серьезного интереса к познанию, – добавил Дмитрий Тураев.

Для участников телемоста была проведена видеоэкскурсия по Музею истории космодрома, в интерактивном формате были представлены ключевые этапы развития космической отрасли, молодые люди смогли пообщаться с экспертами и гостями, задать им вопросы на интересующие темы.