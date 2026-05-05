Не допустить непоправимого

Общество
Раушан Бостанова
старший корреспондент отдела политики

С начала года в столице уже зафиксировано пять случаев выпадения детей из окон, два из которых закончились трагедией. В связи с этим департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны усиливает профилактику: в городе стартовали массовые рейды и реализация программы по установке защитных устройств.

Фото пресс-службы ДЧС г. Астана

С наступлением тепла риск таких происшествий традиционно возрастает. Открытые окна, москитные сетки и на минуту оставленные без присмотра дети – этого иногда достаточно, чтобы случилось непоправимое. Цифры подтверждают тревожную тенденцию: в 2025 году в Астане произошло 58 подобных случаев, погибли 14 детей. В этом году печальная статистика получила продолжение, что потребовало усиления мер безопасности.

В рамках акции объединились силы ДЧС, полиции, волонтеров и местных исполнительных органов. По словам старшего лейтенанта гражданской защиты Али Аргынбаева, в рейдах задействовано около 400 человек. После инструктажа группы распределяют по районам – заходят во дворы, поднимаются в подъезды, обходят квартиры, где есть маленькие дети, и разговаривают с родителями.

– Мы стараемся охватить как можно больше жилых домов. Собрали все органы централизованно: спасателей, полицию, волонтеров. Важно не просто предупредить, а объяснить, где именно возникает риск и как его можно избежать, – отметил представитель ведомства.

Особое внимание уделяется многодетным семьям и социально уязвимым категориям. На окнах устанавливают защитные фиксаторы и ограничители – такие устройства не позволяют ребенку самостоятельно открыть окно. В этом сезоне их планируют установить более чем на тысяче окон.

Помимо дворовых обходов профилактическая работа ведется и в школах. Встречи с родителями уже прошли в 50 учебных заведениях. С начала года разъяснениями было охвачено около 1 500 жителей.

Спасатели признают, что чаще всего трагедии происходят в считаные минуты, когда взрослые отвлеклись на телефон, домашние дела или уверены, что мос­китная сетка защитит. При этом специа­листы подчеркивают: большинство таких случаев можно предотвратить. Они напоминают три простых, но жизненно важных правила: не оставлять ребенка одного в комнате с открытым окном; не полагаться на москитные сетки – они не выдерживают вес и создают ложное ощущение безопасности; установить блокираторы, решетки или ограничители.

Профилактические рейды в Астане продолжатся все лето. Именно в этот период окна чаще остаются открытыми, а дети, особенно младшего возрас­та, проявляют повышенный интерес к подоконникам и видам за окном.

