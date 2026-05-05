За потоп в аэропорту Алматы наказаны ответственные лица

Авиация

Руководство Министерства транспорта РК провело экстренное совещание с администрацией Международного аэропорта Алматы совместно с правоохранительными органами, касательно инцидента с подтоплением кровли терминала, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитетом гражданской авиации аэропорт привлечен к административной ответственности в соответствии с Кодексом РК об административных правонарушениях. Руководителем аэропорта было объявлено дисциплинарное взыскание в отношении курирующего старшего вице-президента по техническим вопросам аэропорта Мехмета Гюзеля.

Аэропорт принес извинения пассажирам за доставленные неудобства. В настоящее время усилены меры по устранению выявленных недостатков, все необходимые работы проводятся в оперативном режиме. Завершение работ и полное устранение причин подтоплений планируется в течение 6 месяцев.

Министерство транспорта РК отмечает, что подобные нарушения будут незамедлительно пресекаться, обеспечивая строгий контроль за соблюдением требований законодательства в сфере гражданской авиации и бесперебойной работой объектов авиационной инфраструктуры. 

