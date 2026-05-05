Правительство выделило 5,7 млрд тенге на теплоснабжение Талдыкоргана

Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов

Правительство выделило порядка 5,7 млрд тенге на завершение строительства объектов теплоснабжения в городе Талдыкоргане области Жетісу, сообщает  Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Средства будут направлены на завершение проектов по строительству котельной и теплосетей в новом Юго-Западном жилом районе города. Реализация проектов позволит обеспечить стабильным теплоснабжением новые жилые дома и социальные объекты в микрорайонах Болашак, Коктем, Бирлик и Кулагер. Действующая система централизованного теплоснабжения Талдыкоргана включает 10 котельных общей мощностью 400 Гкал/ч и 179 км тепловых сетей.

С учетом ежегодного роста населения областного центра и увеличения тепловой нагрузки требуется дальнейшее развитие инфраструктуры теплоснабжения. Для разгрузки действующих мощностей и повышения надежности теплоснабжения в городе ведется строительство новой котельной мощностью 49 Гкал/ч. Стоимость проекта составляет 11,1 млрд тенге. В настоящее время строительная готовность объекта – около 60%. Завершение работ запланировано на сентябрь текущего года.

Параллельно реализуется проект по строительству тепловых сетей Юго-Западного жилого района, необходимых для полноценного функционирования новой котельной. Его завершение также планируется осенью текущего года.

После ввода объектов теплоснабжением будут обеспечены 120 многоквартирных жилых домов и 17 социальных, коммерческих и иных объектов, построенных в 2024–2026 годах. Общее количество потребителей в новых микрорайонах составит порядка 20 тыс. Реализация проектов позволит создать необходимый резерв тепловой мощности для новых районов Талдыкоргана, снизить нагрузку на действующую инфраструктуру и повысить надежность теплоснабжения города в предстоящие отопительные сезоны.  

