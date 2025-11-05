Обучающее мероприятие ИКАО (EUR/NAT) объединило представителей международных организаций, госорганов, авиационной индустрии и учебных центров из Германии, Дании, Латвии, Португалии, России, Сингапура, Турции, Узбекистана, Чехии, Швеции, Южной Кореи и других стран, сообщает Kazpravda.kz

Фото организатора

На открытии мероприятия Региональный директор бюро ИКАО EUR/NAT Николас Ралло отметил, что одной из главных целей семинара является налаживание профессиональных контактов между руководителями отрасли, преподавателями и будущими специалистами:

«В ходе общения с представителями правительств, органов гражданской авиации, отрасли и академических кругов, в том числе здесь, в Центральной Азии, я услышал убедительные мнения. Эти беседы укрепили мою уверенность в том, что мы должны решать проблемы, связанные с кадрами в авиационной отрасли, сообща, посредством сотрудничества и общей приверженности».

В своем приветственном слове к участникам вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев отметил, что развитие системы авиационного образования и подготовка квалифицированных специалистов являются ключевыми условиями устойчивого роста отрасли: «Сегодня особенно важно обеспечить тесную связь между образовательными программами и потребностями рынка труда, чтобы новое поколение специалистов было готово отвечать на вызовы современной авиации и внедрять инновационные решения в сферу безопасности и эффективности полётов».

Председатель Комитета гражданской авиации МТ РК Салтанат Томпиева в своем докладе привела данные о росте показателей отрасли за 9 месяцев 2025 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года пассажирские перевозки выросли на 7,2%, авиапарк продемонстрировал прирост почти на 15% за последние три года, и в перспективе до 2030 года планируется его увеличение ещё на 45%.

«В условиях стремительного роста отрасли возрастает потребность в кадрах, и в этой связи мы придаём большое значение инициативам ИКАО, в том числе NGAP. Особое внимание – профориентационной работе и популяризации авиационных профессий среди молодёжи», - подчеркнула С. Томпиева.

В ходе двухдневного воркшопа состоится обсуждение лучших практик в сборе, анализе и обмене данными о кадровых потребностях авиации, а также пройдет презентация успешных инициатив по привлечению и удержанию нового поколения авиационных специалистов. На панельных сессиях по подготовке кадров для авиационной индустрии расскажут о том, как учебные организации могут адаптировать программы к практическим требованиям и формировать наиболее востребованные компетенции.

В числе спикеров генеральный директор Европейского учебного центра передового опыта (JAA TO) Паула В. де Алмейда, Исполнительный менеджер по воздушному пространству, системам и процедурам Евроконтроля Милена Боуман, Генеральный директор учебного центра GATE Aviation Training Дирх Янс, вице-президент ENAC Николя Казалис и другие.

Ключевые направления семинара также касаются разработки системы прогнозирования потребностей отрасли в кадрах и сокращение разрыва между обучением и практическими запросами авиационной индустрии; поддержки профессионалов авиации в условиях стремительных технологических изменений и развитие навыков адаптивности; продвижение принципов гендерного равенства и вовлечение молодежи через программы наставничества, обмен опытом и стипендиальные инициативы, а также укрепление партнерств между всеми участниками авиационной экосистемы для создания устойчивых и ориентированных на будущее решений в области обучения.

По итогам мероприятия будут выработаны решения в области развития авиационных кадров, выработки региональных и национальных стратегий, согласованных с глобальной инициативой ИКАО «Следующее поколение авиационных специалистов» (NGAP).