Региональный воркшоп ИКАО по вопросам авиационного обучения проходит в Алматы

Гражданская авиация
136

Обучающее мероприятие ИКАО (EUR/NAT) объединило представителей международных организаций, госорганов, авиационной индустрии и учебных центров из Германии, Дании, Латвии, Португалии, России, Сингапура, Турции, Узбекистана, Чехии, Швеции, Южной Кореи и других стран, сообщает Kazpravda.kz

Фото организатора

На открытии мероприятия Региональный директор бюро ИКАО EUR/NAT Николас Ралло отметил, что одной из главных целей семинара является налаживание профессиональных контактов между руководителями отрасли, преподавателями и будущими специалистами:  

«В ходе общения с представителями правительств, органов гражданской авиации, отрасли и академических кругов, в том числе здесь, в Центральной Азии, я услышал убедительные мнения. Эти беседы укрепили мою уверенность в том, что мы должны решать проблемы, связанные с кадрами в авиационной отрасли, сообща, посредством сотрудничества и общей приверженности». 

В своем приветственном слове к участникам вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев отметил, что развитие системы авиационного образования и подготовка квалифицированных специалистов являются ключевыми условиями устойчивого роста отрасли: «Сегодня особенно важно обеспечить тесную связь между образовательными программами и потребностями рынка труда, чтобы новое поколение специалистов было готово отвечать на вызовы современной авиации и внедрять инновационные решения в сферу безопасности и эффективности полётов». 

Председатель Комитета гражданской авиации МТ РК Салтанат Томпиева в своем докладе привела данные о росте показателей отрасли за 9 месяцев 2025 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года пассажирские перевозки выросли на 7,2%, авиапарк продемонстрировал прирост почти на 15% за последние три года, и в перспективе до 2030 года планируется его увеличение ещё на 45%.  

«В условиях стремительного роста отрасли возрастает потребность в кадрах, и в этой связи мы придаём большое значение инициативам ИКАО, в том числе NGAP. Особое внимание – профориентационной работе и популяризации авиационных профессий среди молодёжи», - подчеркнула С. Томпиева. 

В ходе двухдневного воркшопа состоится обсуждение лучших практик в сборе, анализе и обмене данными о кадровых потребностях авиации, а также пройдет презентация успешных инициатив по привлечению и удержанию нового поколения авиационных специалистов. На панельных сессиях по подготовке кадров для авиационной индустрии расскажут о том, как учебные организации могут адаптировать программы к практическим требованиям и формировать наиболее востребованные компетенции. 

В числе спикеров генеральный директор Европейского учебного центра передового опыта (JAA TO) Паула В. де Алмейда, Исполнительный менеджер по воздушному пространству, системам и процедурам Евроконтроля Милена Боуман, Генеральный директор учебного центра GATE Aviation Training Дирх Янс, вице-президент ENAC Николя Казалис и другие. 

Ключевые направления семинара также касаются разработки системы прогнозирования потребностей отрасли в кадрах и сокращение разрыва между обучением и практическими запросами авиационной индустрии; поддержки профессионалов авиации в условиях стремительных технологических изменений и развитие навыков адаптивности; продвижение принципов гендерного равенства и вовлечение молодежи через программы наставничества, обмен опытом и стипендиальные инициативы, а также укрепление партнерств между всеми участниками авиационной экосистемы для создания устойчивых и ориентированных на будущее решений в области обучения. 

По итогам мероприятия будут выработаны решения в области развития авиационных кадров, выработки региональных и национальных стратегий, согласованных с глобальной инициативой ИКАО «Следующее поколение авиационных специалистов» (NGAP).

 

#Алматы #обучение #ИКАО #воркшоп

Популярное

Все
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Здесь качество – не лозунг, а система
Определился состав финалистов
Портрет Алии украсил набережную
Проблемный полигон ТБО: закрыть или перенести
Ученики НИШ завоевали серебро на международном конкурсе
Уникальные манускрипты представили в столице
В отдаленном селе появилась новая школа
Мир, где умеют мечтать и летать
Музыкальный мост «Казахстан – Япония»
В условиях равных возможностей
Рыбакина досрочно вышла в полуфинал
Помогли всем, кто нуждался в поддержке
«О чем не скажут небеса»
В основе – принцип прозрачности
Мясо, приправы и ничего лишнего
Самокаты: где и как кататься
Услышать крик о помощи
Шахта – это стабильность
Преданность делу – залог успеха
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Впервые в Казахстане пройдет чемпионат Азии по бирманскому боксу
Казахстан и Китай обсудили всестороннее стратегическое партнёрство
Искусственный интеллект помогает врачам спасать пациентов с инсультом
Сельский ученик стал бронзовым призером Азиатских игр
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Казахстан остается надежным партнером США в условиях новой мировой экономики
«Цифра» на вооружении районной полиции
С 2026 года в Казахстане изменится порядок налогообложения транспортных средств
В Казахстане реализуют меры поддержки бизнеса и привлечения инвестиций
Ержан Бабакумаров убит в Астане
Голубое топливо пришло в дома сельчан
До конца года в Западно-Казахстанской области сдадут более десяти спортобъектов
Технический колледж: практика и трудоустройство
Пенсионерам вход бесплатный
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов

Читайте также

Вылетевший в Костанай самолет вернулся из-за непогоды в аэр…
Самолеты станут чаще летать из Казахстана в Сербию
Казахстанцы смогут чаще летать в Кыргызстан и Узбекистан
33 инициативы в авиации представил Казахстан мировому авиас…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]