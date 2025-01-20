Регистрация мопедов: что нужно знать

С 5 апреля эксплуатация незарегистрированных мопедов, езда без водительских прав будет запрещена
В Казахстане с 5 апреля 2025 года мопеды официально приравниваются к механическим транспортным средствам. В Министерстве внутренних дел РК представили перечень необходимых документов для регистрации и использования этого вида транспорта, сообщает Kazpravda.kz
Так, по данным МВД, потребуются следующие документы и процедуры:
- регистрация в полиции;
- водительское удостоверение категории А1, А или В;
- технический осмотр;
- страховка гражданской ответственности.
Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства с такими документами:
- удостоверение личности (можно в электронном виде);
- технический документ или характеристики мопеда.
После этого нужно заполнить заявление, пройти осмотр мопеда и оплатить госпошлины.
«Важно: с 5 апреля эксплуатация незарегистрированных мопедов, езда без водительских прав будет запрещена. Рекомендуем зарегистрировать мопед и получить права, чтобы избежать нарушений», — отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Арай Толегенкызы.