Регистрация мопедов: что нужно знать

Транспорт
72

С 5 апреля эксплуатация незарегистрированных мопедов, езда без водительских прав будет запрещена

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане с 5 апреля 2025 года мопеды официально приравниваются к механическим транспортным средствам. В Министерстве внутренних дел РК представили перечень необходимых документов для регистрации и использования этого вида транспорта, сообщает Kazpravda.kz

Так, по данным МВД, потребуются следующие документы и процедуры:

- регистрация в полиции;

- водительское удостоверение категории А1, А или В;

- технический осмотр;

- страховка гражданской ответственности.

Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства с такими документами:

- удостоверение личности (можно в электронном виде);

- технический документ или характеристики мопеда.

После этого нужно заполнить заявление, пройти осмотр мопеда и оплатить госпошлины.

«Важно: с 5 апреля эксплуатация незарегистрированных мопедов, езда без водительских прав будет запрещена. Рекомендуем зарегистрировать мопед и получить права, чтобы избежать нарушений», — отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Арай Толегенкызы.

 

#документы #регистрация #мопед

Популярное

Все
Мелания Трамп запустила собственный мемкоин
Как молодежь Астаны может переехать из арендного жилья в собственное
Казахстанские шпажисты завоевали золото юниорского этапа Кубка мира в Манаме
Транснациональную ОПГ задержали в Жетісу
Узбекистан и Организация тюркских государств запустят спутник в 2026 году
Регистрация мопедов: что нужно знать
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Пенсионеров избивали в частном пансионате Павлодара
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с президентом ОАЭ
Четыре застройщика незаконно привлекали дольщиков в Шымкенте
На 42% увеличен объем воды в Северном Арале
Миссия – выстраивать мосты
О состоянии здоровья выжившей в Актобе заложницы рассказали врачи
Возврат активов: Новый спортивный комплекс построят в Алматинской области
Ержана Максима встретили на родине после победы на конкурсе в ОАЭ
Дело о смерти одноклассника: Верховный суд оставил решение без изменений
Гаухар Танашева утратила полномочия депутата Мажилиса
56-летнего мужчину убили в СКО
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
Срок действия платежных карточек сократят для нерезидентов РК
В Казахстане многодетным семьям снизят налоговую нагрузку
Air Astana обязали выплатить компенсацию семье Зере
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон Республики Казахстан
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области

Читайте также

Новые авиарейсы запустят из Казахстана во Вьетнам
Два пропускных пункта временно закроют на казахстанско-росс…
Хищение товаров на границе: дело передано в суд
Продажи автомобилей в Китае побили рекорд в 2024 году

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]