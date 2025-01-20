Регистрация мопедов: что нужно знать

С 5 апреля эксплуатация незарегистрированных мопедов, езда без водительских прав будет запрещена

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Казахстане с 5 апреля 2025 года мопеды официально приравниваются к механическим транспортным средствам. В Министерстве внутренних дел РК представили перечень необходимых документов для регистрации и использования этого вида транспорта, сообщает Kazpravda.kz

Так, по данным МВД, потребуются следующие документы и процедуры:

- регистрация в полиции;

- водительское удостоверение категории А1, А или В;

- технический осмотр;

- страховка гражданской ответственности.

Для регистрации необходимо обратиться в спецЦОН по месту жительства с такими документами:

- удостоверение личности (можно в электронном виде);

- технический документ или характеристики мопеда.

После этого нужно заполнить заявление, пройти осмотр мопеда и оплатить госпошлины.