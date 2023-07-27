Регистрироваться в садоводческих товариществах запретят казахстанцам

Общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Ряд изменений в области перерегистрации внутренних мигрантов произойдет после принятия соответствующего проекта постановления Правительства, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

На портале «Открытые НПА» размещен для обсуждения проект правил регистрации внутренних мигрантов и внесения изменений в некоторые решения Правительства РК.

Данный документ исключит возможность регистрации в садоводческих товариществах и кооперативах. Нововведение инициировано для контроля миграционных потоков в столицу.

Новые нормы также позволят актуализировать список избирателей, присвоить статус лицам, установленным непроживающими по месту жительства.

Кроме того, будет исключена норма автоматической регистрации детей до 14 лет по месту проживания родителей. Это изменение обосновано необходимостью полного учета населения, эффективного государственного планирования и распределения социальной поддержки, а также формирования статистической отчетности.

В связи с упразднением нормы законодательства об обязательной регистрации иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающих в Республике Казахстан, данный пункт тоже будет исключен из правил.

Обсуждение документа на портале продлится до 10 августа.   

 

#регистрация #запрет #миграция #садоводческие товарищества

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