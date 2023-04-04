Рекорд по числу внутренних туристов зафиксирован в Казахстане

Рекорд по числу внутренних туристов обновлен в Казахстане: показатели достигли отметки в 8,6 млн человек по итогам 2022 года, что выше показателей 2021 года на 1,7 млн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Министерства культуры и спорта РК.

Фото: ile-alatau.kz

В стране, кроме того, на несколько сотен увеличилось количество объектов для отдыха. Так, в 2022 году появились 284 новых места размещения, а их общее число по стране достигло 4 тысяч. При этом единовременная вместимость увеличилась на 10 тысяч единиц и составила более 203 тысяч койко-мест.

«Внутренний туризм для нас не менее важен, чем привлечение иностранных гостей. Например, уже больше года действует программа Kids go free, благодаря которой детям предоставляют бесплатные авиаперелеты по Казахстану. Также планируется введение туристского кэшбека для граждан, путешествующих внутри страны. Мы будем продолжать работу по уже существующим дестинациям и повышению интереса к внутреннему туризму», – отметил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев.

Ранее в стране запустили сразу несколько инструментов господдержки предпринимателей в сфере туризма. Среди них – частичное возмещение затрат бизнеса на строительство туристических объектов и приобретение необходимого оборудования.

«Во-первых, за строительство и реконструкцию туристических объектов субъекту предпринимательства возмещаются 10% от его затрат. Во-вторых, столько же бизнесмену полагается за строительство объектов придорожного сервиса (гостиницы, АЗС, пункты торговли и питания и так далее).

В-третьих, за приобретение туристических автобусов на 8 и более посадочных мест введена компенсация в размере 25%.

В-четвертых, в таком же объеме компенсируются затраты на покупку оборудования для горнолыжных курортов. Также субсидируется содержание санитарно-гигиенических узлов (83 тысяч тенге в месяц)», – перечислили в МКС РК.

На фото – Кольсайские озера, Алматинская область