Рекорд по числу внутренних туристов зафиксирован в Казахстане

Общество
112

Рекорд по числу внутренних туристов обновлен в Казахстане: показатели достигли отметки в 8,6 млн человек по итогам 2022 года, что выше показателей 2021 года на 1,7 млн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Министерства культуры и спорта РК.

Фото: ile-alatau.kz

В стране, кроме того, на несколько сотен увеличилось количество объектов для отдыха. Так, в 2022 году появились 284 новых места размещения, а их общее число по стране достигло 4 тысяч. При этом единовременная вместимость увеличилась на 10 тысяч единиц и составила более 203 тысяч койко-мест.

«Внутренний туризм для нас не менее важен, чем привлечение иностранных гостей. Например, уже больше года действует программа Kids go free, благодаря которой детям предоставляют бесплатные авиаперелеты по Казахстану. Также планируется введение туристского кэшбека для граждан, путешествующих внутри страны. Мы будем продолжать работу по уже существующим дестинациям и повышению интереса к внутреннему туризму», – отметил вице-министр культуры и спорта Ержан Еркинбаев.

Ранее в стране запустили сразу несколько инструментов господдержки предпринимателей в сфере туризма. Среди них – частичное возмещение затрат бизнеса на строительство туристических объектов и приобретение необходимого оборудования.

«Во-первых, за строительство и реконструкцию туристических объектов субъекту предпринимательства возмещаются 10% от его затрат. Во-вторых, столько же бизнесмену полагается за строительство объектов придорожного сервиса (гостиницы, АЗС, пункты торговли и питания и так далее).

В-третьих, за приобретение туристических автобусов на 8 и более посадочных мест введена компенсация в размере 25%.

В-четвертых, в таком же объеме компенсируются затраты на покупку оборудования для горнолыжных курортов. Также субсидируется содержание санитарно-гигиенических узлов (83 тысяч тенге в месяц)», – перечислили в МКС РК.

На фото – Кольсайские озера, Алматинская область

#рейтинг #Минкультуры #туризм #путешествие #поездки

Популярное

Все
Поддержка и стимулы
О перспективах развития и новых подходах
Ценники на заправках поменяются
Путинцева одержала победу над экс-третьей ракеткой мира на турнире WTA
Азамат Ескараев сохранил пост министра юстиции РК
Талант и чистота помыслов
В лидеры выходит «Кызылжар»
Большие проблемы маленького аула
Сорвался бой Жалгаса Жумагулова и Нэйта Мэннеса в UFC
Меньше видишь – больше съешь!
Страны ЕАЭС договорились о взаимном признании ученых степеней
Элемент музыки, реактив творчества
Опасно для жизни
Все начинается с мелочей
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Лоббизму нужен лобби
«Проверки» на дорогах
Распоряжение Главы государства
Мамочки в гневе
Девушек лёгкого поведения с сайта "Кыздар.нет" вычислили полицейские Туркестана
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Уголовное дело завели на членов "Народного совета трудящихся Петропавловска"
Рудные богатства стране не нужны?
Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената
Аутизм, а 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации об этой проблеме, ученые признали чумой XX века. А эпидемией XXI, по всей видимости, станет так называемый цифровой аутизм. И этот диагноз ничуть не легче, тревожатся практикующие врачи
В чем смысл и цель глубинных реформ?
Секрет ДТ: если топливо есть, то его сразу нет
Смартфон записал преступление
Полный текст выступления президента на открытии первой сессии Парламента VIII созыва
Дефицит питьевой воды в Астане привел к ограничениям
Коррупционный скандал вновь разгорелся в Северо-Казахстанской области
Ответственность перед народом и историей
Следующую встречу секретарей советов безопасности ШОС решили провести в Казахстане
Золото может работать как механизм снижения давления на курс тенге, обеспечивая сохранность тенговых сбережений
Двенадцать реабилитационных центров построят в Казахстане
"Провокации и предательство должны жестко пресекаться" – АНК о создании "народного совета" в Петропавловске
В Алматы в Военно-исторический музей передали реликвии героя-казахстанца
Мади Такиев освобожден от должности в администрации президента РК
Спикером Мажилиса избран Ерлан Кошанов
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника
Был запрос – есть ответ
Стали известны подробности нападения с ножом на имама в Астане
Более 2,5 тысячи человек разыскивают правоохранительные органы Казахстана
Супруги с 4-месячной дочерью погибли в ДТП в Атырауской области
Пациент упал со 2-го этажа больницы в Актау
Экс-министр Елжан Биртанов назначен советником председателя QazMed
47 тысяч превысило число погибших в результате землетрясений в Турции
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО

Читайте также

Смаилов рассказал о планах по ужесточению ответственности з…
У 85 абитуриентов нашли смартфоны и шпаргалки – итоги марто…
С 1 июля браки казахстанцев будут регистрировать сотрудники…
Спрятанные браконьером 137 рогов сайги выкопали из земли по…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]