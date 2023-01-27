Туристический кешбэк планируют ввести в Казахстане

Общество
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Елисеева Екатерина
корреспондент

По словам министра Асхата Оралова, кешбэк станет новым инструментом для того, чтобы внутренний туризм сделать более привлекательным.

Фото: Kazpravda.kz

Министр культуры и спорта РК Асхат Оралов предложил ввести туристический кешбэк для казахстанцев. Об этом он рассказал на третьей коллегии министерства, посвященной вопросам туризма, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, программа позволит возвращать гражданам до 20% от стоимости тура во время менее активного сезона для отдыха в случае, если путевки были приобретены в официальных турагентствах.

"К примеру, возврат 20% от суммы затрат будет распространяться на новые направления - области Абай, Улытау, а на популярные и излюбленные направления, такие как Алматы, Бурабай – кешбэк составит 10%", - сказал министр.

По его словам, министерство начнет работу для того, чтобы полноценно и качественно проработать все механизмы такой программы.

"Кешбэк станет новым инструментом для того, чтобы внутренний туризм сделать более привлекательным. Увеличив спрос, мы окажем поддержку и отечественным турагентствам. Считаю, что нашему министерству следует ускорить рассмотрение вопроса по внедрению туристического кешбэка", - отметил Асхат Оралов.

#программа #туризм #расходы

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