Рекордное количество автомобилей зарегистрировали в Казахстане

Показатели регистрации машин с прошлого года остаются высокими, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

За февраль на учет было поставлено 125,1 тыс. легковых автомобилей. Текущий уровень – один из самых высоких за всю историю наблюдений. Такие данные приводит данные БНС АСПиР РК.

Число регистраций авто начало резко расти с февраля 2023 года в связи с легализацией.

«В июне был достигнут исторический максимум – 167,6 тыс. единиц. Повторно на указанной отметке показатель едва не оказался в декабре (166 тыс. ед.). Казалось бы, по завершении легализации число регистраций должно было вернуться на обычный уровень. Так, в 2022 году ежемесячно ставилось на учет в среднем 92,2 тыс. авто. Однако показатель держится на высокой отметке уже второй месяц подряд», - пишут в распространенном пресс-релизе.

Напомним, в январе было 134,5 тысяч единиц. Причина сложившейся ситуации лежит на поверхности. В декабре 2023 году, когда легализация по факту была на исходе, казахстанцам запретили управлять авто с иностранными номерами.

Следующий год начался с рейдов по выявлению правонарушителей.