Ремонт полным ходом

Свежий выпуск
0
Марат Сейтказиев, Восточно-Казахстанская область

В Риддере работы по подготовке теплоэлектроцентрали к новому отопительному сезону идут в соответствии
с графиком.

фото предоставлено акиматом ВКО

Ремонт на ТЭЦ Риддера находится на постоянном контроле главы региона Ермека Кошербае­ва. На днях аким области в качестве первостепенной задачи, стоящей перед новым акимом Риддера Даулетом Батырбаевым, назвал завершение основных объемов работ к началу отопительного сезона.

Как отметил глава региона в ходе посещения тепловой станции, отставаний от графика нет. Несмотря на то что необходимое оборудование и материалы поступают практически с колес, выполнение превышает 40%. Впереди – основной этап. Четыре из шести котлов планируется запустить к 20 сентября, в том числе три котла среднего давления и один – высокого. Следом в середине октября и ноября предстоит ввести еще два котла высокого давления.

Помимо обновления основного производственного оборудования подрядчики приступили к реконструкции тепловых сетей. Всего планируется провес­ти замену на участках общей протяженностью больше двух километров, стоимость работ – 1,1 млрд тенге. Бригады работают в темпе – демонтируют старые стопроцентно изношенные трубы и прокладывают новые. Один 500-метровый участок уже полностью готов и опрессован. К сентябрю в соответствии с графиком будет завершен ремонт всех намеченных участков.

– Есть контроль над исполнением ремонтных работ со стороны Правительства и Минис­терства энергетики страны, – подчеркнул Ермек Кошербаев. – Сейчас на теп­ловом источнике в три смены работают 400 человек, на следую­щей неделе численность вырастет до 500. Если возникнет необходимость в дополнительной рабочей силе, такая поддерж­ка будет оказана.

На сегодня регион в полном объеме получил из резерва Правительства средства на проект реконструкции ТЭЦ Риддера – 8,3 млрд тенге. Как отметил аким области, вопрос с передачей теплового источника в коммунальную собственность находится на стадии решения. С июля на предприятие пришел новый инвестор. В настоящее время составлен график погашения долгов перед поставщиками угля и подрядчиками, работавшими над устранением аварий в минувшем отопительном сезоне.

Напомним, зимний период 2022–2023 годов прошел в Риддере в режиме ЧС. В работе городской ТЭЦ произошло почти 70 остановок, в конце марта в результате аварии на тракте подачи топлива взрыв разрушил ограж­дающие конструкции на площади 80 кв. м. В ходе проверки, проведенной территориальным департаментом Комитета атомного и энергетического надзора и контроля, в работе предприятия выявлено 198 нарушений.

#ТЭЦ #Риддер #ремонт #теплоэлектроцентраль #график

Популярное

Все
Карагандинские производители молочной продукции вынуждены работать в условиях жесткого дефицита местного сырья
СКВЕРная история
Отличный дебют!
Творчество молодых
Кому должен служить аким?
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
Мужчина остался без ноги после отдыха на Алаколе
Какой будет погода в августе для казахстанцев
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
В "Казцинке" начали внеплановую проверку после загрязнения реки в ВКО
Новые рабочие места создают в области Абай
В рабочем поселке Белоусовка надеются на упрощение порядка передачи месторождений новым инвесторам
Рустем Курманов назначен заместителем акима СКО
Более 47 тыс. тонн мусора вывезено с несанкционированных свалок Астаны
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в Шымкенте начали действовать с 1 июля
Более трех тысяч гектаров травы выгорело в степных пожарах в области Улытау
Токаев поручил Омарову подготовить предложения по развитию конкуренции
Более ста жителей Темиртау пришли на выездной прием граждан с участием акима Карагандинской области
Отравление детей в центре спецсоцуслуг Карагандинской области: 1 ребенок скончался, шестеро – в реанимации
В Риддере горная речка изменила цвет из-за загрязнения отходами горно-обогатительного производства
В Атырауской области решено дополнительно установить 31 единицу системы оповещения о ЧС
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба

Читайте также

Творчество молодых
За буйки не заплывать!
От волокна до текстиля
Большая перемена

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]