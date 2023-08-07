Ремонт полным ходом

Ремонт на ТЭЦ Риддера находится на постоянном контроле главы региона Ермека Кошербае­ва. На днях аким области в качестве первостепенной задачи, стоящей перед новым акимом Риддера Даулетом Батырбаевым, назвал завершение основных объемов работ к началу отопительного сезона.

Как отметил глава региона в ходе посещения тепловой станции, отставаний от графика нет. Несмотря на то что необходимое оборудование и материалы поступают практически с колес, выполнение превышает 40%. Впереди – основной этап. Четыре из шести котлов планируется запустить к 20 сентября, в том числе три котла среднего давления и один – высокого. Следом в середине октября и ноября предстоит ввести еще два котла высокого давления.

Помимо обновления основного производственного оборудования подрядчики приступили к реконструкции тепловых сетей. Всего планируется провес­ти замену на участках общей протяженностью больше двух километров, стоимость работ – 1,1 млрд тенге. Бригады работают в темпе – демонтируют старые стопроцентно изношенные трубы и прокладывают новые. Один 500-метровый участок уже полностью готов и опрессован. К сентябрю в соответствии с графиком будет завершен ремонт всех намеченных участков.

– Есть контроль над исполнением ремонтных работ со стороны Правительства и Минис­терства энергетики страны, – подчеркнул Ермек Кошербаев. – Сейчас на теп­ловом источнике в три смены работают 400 человек, на следую­щей неделе численность вырастет до 500. Если возникнет необходимость в дополнительной рабочей силе, такая поддерж­ка будет оказана.

На сегодня регион в полном объеме получил из резерва Правительства средства на проект реконструкции ТЭЦ Риддера – 8,3 млрд тенге. Как отметил аким области, вопрос с передачей теплового источника в коммунальную собственность находится на стадии решения. С июля на предприятие пришел новый инвестор. В настоящее время составлен график погашения долгов перед поставщиками угля и подрядчиками, работавшими над устранением аварий в минувшем отопительном сезоне.

Напомним, зимний период 2022–2023 годов прошел в Риддере в режиме ЧС. В работе городской ТЭЦ произошло почти 70 остановок, в конце марта в результате аварии на тракте подачи топлива взрыв разрушил ограж­дающие конструкции на площади 80 кв. м. В ходе проверки, проведенной территориальным департаментом Комитета атомного и энергетического надзора и контроля, в работе предприятия выявлено 198 нарушений.