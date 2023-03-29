Решить вопрос удешевления жилья в приграничных районах поручил Токаев

Правительство должно выработать новые подходы к решению вопроса об удешевлении жилья для казахстанцев, желающих поселиться в приграничных районах. Такое заявление сделал президент РК, выступая на открытии первой сессии Парламента РК VIII созыва, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: akorda.kz

«Важную роль призван сыграть Градостроительный кодекс, который систематизирует и кардинально улучшит политику в отрасли. Правительство должно выработать новые подходы к решению вопроса об удешевлении жилья для наших граждан, желающих поселиться в приграничных районах.

Также требуется обратить внимание на модернизацию и создание инженерной, социальной инфраструктуры. На мой взгляд, это важная стратегическая задача. У нас 65 приграничных районов, и к сожалению, социально-экономическое положение многих из них находится на низком уровне», – заявил глава государства.

Токаев отметил, что иногда это связано с экономическими факторами, а порой – с неэффективным административно-территориальным делением.

«Учитывая стратегическую важность данных районов, в рамках разрабатываемой по моему поручению Концепции развития сельских территорий следует предусмотреть конкретные меры по развитию приграничных территорий.

Главная цель – снизить отток населения, создать комфортные условия для жизни людей, придать новый импульс экономическому развитию приграничных районов», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.