Reuters: Асад с высокой вероятностью погиб в авиакатастрофе

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Самолет с президентом Сирии на борту направлялся в сторону районов, где расположены российские военные базы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: SANA/dpa/picture alliance

Лайнер пропал с радаров, когда находился на высоте 500 метров, утверждает Reuters.

Президент Сирии Башар Асад с высокой долей вероятности погиб в авиакатастрофе, сообщило в воскресенье, 8 декабря, агентство Reuters со ссылкой на два сирийских источника. По данным Flightradar24, самолет Ил-76 авиакомпании Syrian Air вылетел из Дамаска в 1:55 UTC (4:55 по сирийскому времени). Самолет направился в сторону прибрежных районов, где расположены российские военные базы.

В 2:32 UTC борт резко развернулся и начал снижаться. В 2:39 самолет пропал с радаров, в это время он находился на высоте 500 метров.

«Он исчез с радаров, возможно, отключился транспондер, но я считаю, что более вероятным стало то, что самолет сбили», - сказал Reuters один из источников.

Подтверждения или опровержения данной информации из других источников пока нет.

#гибель #Сирия #Башар Асад #Арабская весна

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