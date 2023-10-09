Режим ЧП ввели на северных Марианских островах из-за шторма "Болавен"

Байден ввел режим ЧС на северных Марианских островах из-за шторма "Болавен", передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Президент США Джо Байден ввел режим чрезвычайного положения на северных Марианских островах в Тихом океане из-за приближающегося тропического шторма "Болавен", сообщается в заявлении Белого дома.

Заявление последовало вслед за объявлением чрезвычайного положения на тихоокеанском острове Гуам.

"Сегодня президент Джозеф Р. Байден-младший заявил, что в содружестве северных Марианских островов действует режим чрезвычайной ситуации, и поручил предоставить федеральную помощь для дополнения усилий содружества и местных властей по реагированию на чрезвычайные условия, возникшие в результате тропического шторма "Болавен", - сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.

Ранее правительство Гуама опубликовало предупреждение, что на острове вводится режим готовности перед надвигающимся штормом. Для местных жителей будут подготовлены экстренные убежища.

Территория Гуам – остров в архипелаге Марианские острова в западной части Тихого океана, имеющий статус неинкорпорированной организованной территории США (то есть не входящий в состав США, но являющийся их владением).