Режиссера Еренбака Тойкенова пригласили на постановки спектаклей в Австрии

Культура,Европа
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Венера Баталова
корреспондент

Режиссер театра Астана Опера Еренбак Тойкенов со 2 июля по 31 августа примет участие в работе Венского оперного фестиваля в Австрии – одного из ведущих международных проектов в мире оперного искусства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры и информации РК

Фото: Минкультуры РК

Казахстанский режиссер будет задействован в создании постановок «Так поступают все женщины, или Школа влюбленных» Вольфганга Амадея Моцарта и «Травиата» Джузеппе Верди.

Как отметил директор Венской оперной академии Хесус Леон, для участия в фестивале были отобраны всего четыре режиссера со всего мира. В их число вошел и Еренбак Тойкенов. Он приглашен в качестве ассистента режиссера мировой оперы Тима Клейдона.

Отметим, Еренбак Тойкенов осуществляет постановки как национального, так и мирового репертуара. Это приглашение стало продолжением его победы в международном конкурсе оперных режиссеров «Nano-Opera» в Москве (2022), где он был отобран из более чем 200 оперных режиссеров со всего мира.

В результате победы в конкурсе «Nano-Opera» Тойкенов получил право на постановку казахской национальной оперы «Айсұлу» Сыдыка Мухамеджанова на сцене «Астана Опера» - спектакля, получившего высокую оценку и признанного «Оперой года» по версии премии независимых экспертов.

Также накануне стало известно, что казахстанская оперная певица Айгерим Алтынбек пройдет стажировку в самом престижном учебном заведении в мире оперного искусства - Академии театра «Ла Скала».

#режиссер #Австрия #спектакли #Еренбак Тойкенов

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