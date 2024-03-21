«Резиновые» дома для иностранцев

Но есть нюанс – все эти граждане были зарегистрированы... в 278 домах. Выходит, что по каждому адресу проживали в среднем 43 человека. А в одном из домов села Батан Карасайского района прописку имели свыше 300 (!) приезжих из других государств.

По информации пресс-службы надзорного органа, в ходе проверки установлены также несуществующие адреса. Кроме того, выявлены факты неуплаты налогов в госбюджет от 3 тыс. трудовых мигрантов на общую сумму 79 млн тенге. Как выяснилось, 72 иностранца, подлежащих выдворению из Казахстана, в том числе за совершение уголовных правонарушений, продолжают оставаться в стране. То есть судебные решения в их отношении не исполнены.

По этим фактам возбуждено уголовное дело по статье «Организация незаконной миграции». Всего выявлено свыше 600 нарушений миграционного законодательства, к дисциплинарной ответственности привлечены 17 сотрудников миграционной полиции.