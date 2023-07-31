Резкий рост случаев лихорадки денге зафиксирован в Индии

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Власти Нью-Дели сообщили о резком росте случаев лихорадки денге. За три недели июля в индийской столице выявлено 65 случаев заболевания, такие данные были оглашены на пресс-конференции в воскресенье.

По данным медиков, в июне в Дели было зарегистрировано 40 случаев этого заболевания, а в мае - 23. При этом с начала года в индийской столице зафиксировано 187 случаев - это самый высокий показатель за период с 2018 года. В связи с распространением заболевания, правительство Дели поручило провести кампании по повышению осведомленности о лихорадке денге в школах и среди граждан, заявил в воскресенье министр здравоохранения Дели Саурабх Бхардвадж.

"Больницы будут готовы к случаям денге. Сегодня я также обсудил это с комиссаром Муниципальной корпорации Дели", - сказал Бхарадвадж, отметив, что секвенирование генома 20 заболевших в Дели показало, что 19 из них являются переносчиками второго серотипа вируса, DENV-2.

"Второй тип - это тяжелый штамм, он представляет риск для пациентов. Предположительно, в широком распространении находится только один штамм, но мы все должны быть осторожны", - сказал министр.

Второй из четырех серотипов вируса может вызывать геморрагическую лихорадку. По мнению экспертов в области здравоохранения, смертность от этого типа вирусов невелика, но повторное заражение денге может быть опасно для жизни. Врачи связывают рост числа случаев денге в Дели с прошедшими в июле обильными дождями, которые вызвали подтопление ряда районов столицы.

Лихорадка денге - опасное заболевание трансмиссивной вирусной этиологии, распространенное в регионах с субтропическим и тропическим климатом. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствие переносчика больной человек не представляет эпидемиологической опасности. Симптомами заболевания являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов. По данным ВОЗ, уровень смертности от тяжелой формы заболевания составляет 2,5%, а без соответствующего лечения может достигать 20%.