Результаты ЕНТ 153 абитуриентов аннулировали после проверки видео с приёма экзаменов

Директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев сообщил о лишении грантов 137 казахстанских абитуриентов после проверок видео с ЕНТ, передает Kazpravda.kz.

"По итогам просмотра видео аннулированы результаты ЕНТ 153 тестируемых, из которых 137 являются обладателями образовательных грантов. Мы уже приняли соответствующие меры - их свидетельства о гранте признаны недействительными", - написал глава НЦТ в Instagram.

По данным фактам нарушений проводятся служебные проверки в отношении сотрудников НЦТ, направляются письма в соответствующие госорганы для дальнейших работ, отметил Емелбаев.

"В этом году 327 выпускников лишились возможности сдать ЕНТ из-за попытки пронести запрещенные предметы во время запуска на тестирование. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 322 человека", - напомнил он.

Также директор Национального центра тестирования обратился к выпускникам 2023 года с призывом не повторять ошибки абитуриентов прошлых выпусков и честно сдавать экзамены, а для этого - хорошо учиться и набираться знаний в течение последнего года учебы в школе.