Результаты ЕНТ аннулировали у 121 абитуриента

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По информации ведомства, за три недели мартовское ЕНТ прошли около 88 тысяч абитуриентов.

Пороговый балл преодолели примерно 72% участников. Средний балл по результатам тестирования составил 65 (по пяти предметам), максимальный – 139 баллов, его набрали два абитуриента из г. Алматы и Восточно-Казахстанской области.

Из общего числа тестируемых 70,7% сдавали ЕНТ на казахском языке, 29,2% – на русском и 100 человек – на английском.

«Наиболее популярной комбинацией предметов оказалась «Математика-Физика», которую выбрали 18,1% абитуриентов. 14,8% участников предпочли комбинацию «Биология-Химия», 12,6% – «Творческий экзамен». Наименьшей популярностью пользовалась комбинация «Химия-Физика», которую выбрали всего 105 человек», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Особое внимание было уделено созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В мартовском ЕНТ приняли участие 232 абитуриента с ООП.

Абитуриенты могут подать апелляцию в течение 30 минут после завершения тестирования, в этом случае сертификат с результатами будет доступен в личном кабинете после принятия решения по апелляции.

«На данный момент результаты 121 человек были аннулированы. 43 абитуриента лишились возможности сдать тестирование из-за попытки проноса запрещенных предметов, таких как смартфоны и шпаргалки, 55 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, а сертификаты 23 человек были аннулированы по результатам проверки видеозаписей тестирования. Подставные лица не выявлены», – уточнили в пресс-службе МНВО.

В министерстве добавили, что после завершения ЕНТ-2025, до 31 октября календарного года будет проводиться анализ видеозаписей. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушений правил, результаты ЕНТ абитуриента будут аннулированы.

Напомним, мартовское ЕНТ проходит с 1 марта по 6 апреля. Всего в тестировании изъявили желание участвовать около 163 тысяч абитуриентов.