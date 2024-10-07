Результаты этого референдума окажут положительное влияние на развитие экономики - НЯЦ

Фото: facebook.com/erlan.batyrbekov.92

Гендиректор Национального ядерного центра Ерлан Батырбеков отреагировал на данные экзитпола, согласно которым 69,8% от числа проголосовавших продемонстрировали полную поддержку в вопросе строительства АЭС.

«Я как человек, который посвятил ядерной науке всю свою жизнь, как и мой отец, который более тридцати лет назад стал одним из основателей и первым генеральным директором Национального ядерного центра, который я имею честь возглавлять сегодня, без преувеличения могу сказать, что результаты этого референдума как минимум на многие десятилетия вперед окажут колоссально положительное влияние на развитие науки, энергетики, экономики и промышленности Казахстана», - написал он на своей странице в Facebook.

Батырбеков отметил, что Казахстану предстоит еще много работы на всех этапах жизненного цикла проекта АЭС: от тщательного выбора поставщика технологий, основанном на детальном изучении всех технических и экономических аспектов, до окончания строительства.

«Как уже озвучил наш президент, одним из возможных решений является создание международного консорциума. Лучшие специалисты нашей страны будут заниматься данным вопросом. У нас есть всё необходимое: без преувеличения уникальная научно-техническая база и кадровый потенциал, которые будут полноценно задействованы в обеспечении энергетической независимости и всестороннего развития нашей страны. Мы сделали свой правильный выбор в пользу процветающего и успешного Казахстана!» - резюмировал он.

Заместитель главного инженера Национального ядерного центра Денис Зарва тоже отметил, что наши соотечественники сделали правильный выбор.

«Я и мои коллеги несколько раз побывали во всех областях нашей действительно немалой страны, разъясняя все плюсы и минусы атомной энергетики. Я не скажу, что нас всегда и везде встречали с пониманием, но тем не менее, по завершению наших встреч у всех присутствующих в зале не оставалось вопросов. Сегодня мы действительно верим в наше зрелое общество. Мы осознанно выбрали правильный путь, и не стоит в этом сомневаться«, - написал он в Facebook.

По его словам, если учесть запасы углеводородов и срок службы той атомной станции, которую мы построим в 2030-х годах, она застанет те времена, когда углеводородного топлива в Казахстане уже не будет хватать, чтобы адекватно обеспечивать потребность нашей экономики. Даже в содружестве с ВИЭ, и энергетики не раз говорили про это.