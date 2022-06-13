Риск применения ядерного оружия достиг наивысшего уровня со времен "холодной войны" – ученые

Риск применения ядерного оружия достиг наивысшего уровня со времен "холодной войны", это связано с тем, что страны "ядерного клуба" начинают активно наращивать свои арсеналы. Об этом говорится в опубликованном в понедельник докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ), передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

"Риск применения ядерного оружия сейчас находится на самом высоком уровне со времен пика холодной войны", отмечают эксперты института. В настоящее время "наблюдаются четкие признаки того, что процесс сокращения ядерных вооружений закончился", а "все державы, входящие в "ядерный клуб" (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНД) увеличивают число боеголовок и проводят модернизацию ядерных арсеналов", считают они. Усилению международной напряженности способствует также то, что, по мнению исследователей, большая часть этих стран "обостряет ядерную риторику", а "роль атомного оружия в их военных стратегиях становится все более значимой".

Наращивание арсеналов

По информации СИПРИ, все страны "ядерного клуба" активно развивают программы, связанные с атомным оружием, либо наращивают уже существующие арсеналы. В частности, "Великобритания в 2021 году анонсировала повышение лимита на запасы ядерных боеголовок", приняв решение "публично не раскрывать их число", а Франция "официально запустила программу разработки подводной лодки третьего поколения, оснащенной ядерным вооружением". В институте также отмечают, что Индия и Пакистан "увеличивают запасы атомного оружия и разрабатывают новые системы его доставки", а Израиль "проводит модернизацию своего ядерного арсенала". В то же время КНДР "активно проводит испытания ядерных вооружений" и, по оценкам экспертов, "уже изготовила 20 боеголовок, обладая достаточными ресурсами для производства дополнительных 45-55 единиц". Наконец, отмечают эксперты СИПРИ, спутниковые снимки свидетельствуют о ведущихся работах по сооружению 300 новых пусковых шахт в Китае.

Ухудшение международной обстановки

Как отмечается в докладе, ситуацию обостряет тот факт, что "отношения между мировыми державами значительно ухудшились", что привело к ряду проблем в области ядерной дипломатии. В частности, переговоры по стратегической стабильности между Россией и США, на которые приходится более 90% всех ядерных вооружений, оказались фактически заморожены после начала военной операции России в Украине. Кроме того, постоянные члены Совбеза ООН (Китай, Россия, Франция, США и Великобритания) так и не присоединились к Договору о запрещении ядерного оружия, а Совместный всеобъемлющий план действий по развитию ядерной программы Ирана так пока и не согласован участниками переговоров.

Перспективы

Эксперты СИПРИ заключают, что с учетом наблюдаемых изменений в военных стратегиях ведущих глобальных держав и стагнации дипломатических усилий по разоружению в мире скоро будет зафиксировано фактическое увеличение ядерных арсеналов, впервые со времен холодной войны. В перспективе данная тенденция может оказаться долгосрочной и "продлиться в течение всего следующего десятилетия", считают в стокгольмском институте.