Ритмы фламенко

Экспрессивное и гордое испанское фламенко уже 15 лет развивается в Алматы. Это танцевальное направление, конечно, не сравнится по популярности с балетом, восточными и современными танцами, но тоже имеет преданных поклонников и последователей среди казахстанцев.

Любители фламенко активно принимают участие в различных республиканских и международных конкурсах, доказывая свою конкурентоспособность с представителями других стран, культивирующими этот танец. Недавно в Алматы состоялся международный конкурс по танцевальному искусству New Art, где группа студии All in Dance педагога Айгерим Алибек в возрастной категории 13–15 лет снискала высшую награду – Гран-при. Девочки представили фьюжн-направление испанского танца и покорили судей.

Фламенко имеет богатейшую историю, давно сложившиеся правила. В традиционном понимании фламенко – это не только чарующие движения танцоров, но и звуки пьянящей гитары, волнующие голоса певцов.

В Алматы этот национальный танец начал развиваться благодаря балерине Дине Фадеевой, которая обучалась искусству фламенко в московском ГИТИСе.­ Сегодня она живет в США, а фламенко развивают ее ученицы, влюбившиеся в танцы и культуру Испании. В их число вошли Ольга Цатурян, Гульжан Тлесбаева и Айгерим Алибек, организовавшие свои танцевальные студии. Теперь познакомиться с настоящим фламенко можно и в нашей стране.

С 2009 года Ольга Цатурян приглашала в Алматы известных испанских танцоров, музыкантов и певцов фламенко, которые с удовольствием приезжали к нам и проводили мастер-классы и концерты. Так, неоднократно были в Алматы артисты театра «Андалусия» – настоящие знатоки искусства фламенко. Творческий коллектив из Испании был создан исключительно для зарубежных гастролей, каждый танцор на родине – известная творческая личность, имеет свою сольную программу.

Спектакль фламенко всегда исполняется вживую, профессионалы привносят в каждое выступление элементы импровизации. Помимо гитары, голоса и танца, для фламенко характерны хлопки ладонями, задающие и поддерживающие ритм. Считается, что лучше всего передать философию и глубину танца способны лишь зрелые артисты. Но, как показывает практика, и юные участницы танцевальной студии Айгерим Алибек могут удивлять.

– Чтобы танцевать фламенко в юном возрасте, не обязательно переживать чувство влюбленности, страсти. Я всегда говорю своим ученицам: «Выражайте в танце любовь к своей маме, а может, у вас есть какая-то обида, вы испытываете гнев, вот и выплескивайте их в танцевальных движениях. Так вы сможете сложить свою танцевальную историю, наполненную живыми эмоциями и чувствами, – объяс­няет преподаватель.

В студию искусство испанского танца охотно приходят постигать дети с 10 лет. Кстати, в Испании даже пятилетние ребятишки бойко и задорно отплясывают и отстукивают фламенко. Но здесь, скорее, заслуга их родителей и среды, ведь в этой стране люди рождаются в атмосфере фламенко, и дети талантливых байлаор (так называются танцовщицы фламенко) осваивают танец с самого детства.

– Для постижения фламенко нужны и база, и выносливость. Многие знакомятся с ним через народные танцы. Моя концертная группа состоит из семи девочек. Они уже имеют хороший опыт выступлений на концертах, творческих вечерах и на международных конкурсах, – рассказывает Айгерим Алибек. – В 2018 году мы ездили в Москву на Всероссийский детский фестиваль фламенко Flamenkita, где заняли первое место. К конкурсу готовились больше полугода. Ведь помимо самой хореографии необходимо работать и над образом, создавать костюмы, подбирать обувь.

Кстати, костюмы танцовщицам отшивает местная профессиональная портниха. А вот с обувью дело обстоит сложнее. Айгерим Алибек сотрудничает со стамбульской школой танца, где есть хорошая обувная фабрика.

– Девочкам мы заказываем обувь в Москве, а взрослым танцовщицам – в Турции, – говорит педагог. – Есть, конечно, и у нас свои обувные мастерские, которые могут сделать нам подходящие колодки на заказ. Но только такая пара обуви в Казахстане будет стоить от 180 тысяч тенге. Заказываем за 100 евро качественную обувь в другой стране, ждем посылки. Та же история и с танцевальными аксессуарами.

Айгерим Алибек обучает не только детей, но и взрослых. В All in Dance занимаются 15 казахстанских байлаор от 40 до 65 лет. Педагог очень радуется, что в последнее время все больше женщин приходят на занятия, участвуют в конкурсах. Взрослые танцовщицы – представительницы разных профессий, все они состоявшиеся в своем деле, самодостаточные женщины, желающие познать новые грани своих возможностей. На все международные фестивали и конкурсы танцевальная студия выезжает за свой счет.

– А когда мы приехали из Моск­вы с наградой, о нас сразу захотели снять фильм, к нам появился интерес, – говорит руководитель студии.

2019 год принес успех коллективу: первое и второе места на конкурсе в Испании в отдельных категориях. Но потом началась пандемия, и активная творческая жизнь казахстанских танцовщиц фламенко приостановилась. Но сейчас появляется надежда на то, что вскоре все восстановится, и ритмы фламенко вновь придут в Алматы.

– Иногда и дети, и взрослые не выдерживают репетиционные нагрузки, подготовку к ответст­венным выступлениям, не все понимают этот танец. Для тех, кто выдержал, фламенко часто становится не просто хобби, – заключила Айгерим Алибек. – Девочки посещают разные страны, имеют возможность зарабатывать выступлениями, многие учат испанский язык. Тот, кто однажды по-настоящему полюбил фламенко, будет любить его всю жизнь.