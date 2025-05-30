Гамзе Гейдаров – один из ярких представителей курдской диаспоры Казахстана, заместитель председателя АНК Алматинской области, глава курдского этнокультурного центра Ronai Илийского района.

Гамзе родился в Армении, в шесть лет вместе с родителями переехал в поселок Ашыбулак Илийского района Алматинской области, окончил русскую школу. Он – выпускник Академии спорта и туризма, несколько лет проработал тренером в секции кикбоксинга, а затем ушел в малый бизнес. В селе Ашыбулак открыл цех по выпуску металлопластиковых изделий, создал строи­тельную компанию, развивает сеть гостиниц и кафе.

Примечательно, что в сфере общепита Гамзе Гейдаров ввел правило: каждый четверг обслуживать посетителей только на казахском. Персонал в кафе интернациональный: администраторами и официантами работают курды, казахи, русские, таджики, азербайджанцы, уйгуры. Еще одна фишка – небольшая скидка по меню для клиентов заведения, владеющих государственным языком.

– Этот метод ненавязчивый, мы его внед­рили несколько лет назад и преподносим вежливо, – делится предприниматель. – Он показал хорошие результаты, став очень эффективной мотивацией для изучения казахского языка. К примеру, я владею қазақ тілі на бытовом уровне, но продолжаю учить его, поскольку большинство моих друзей – казахи, мне хочется общаться с ними қазақша. Мое мнение такое: каждый гражданин Казахстана, любящий свою страну, должен уважать, почитать и знать государственный язык. Это один из признаков патриотизма.

Гамзе Бадриевич женат на казашке, в семье четверо детей. Помимо школьной программы, ребята отдельно изучают казахский язык у частного репетитора.

Вопрос популяризации государственного языка является для общественника одним из приоритетных. Так, в селе Ашыбулак он открыл специальный кабинет «Қазақ тілі», оборудовал его интерактивной доской, мебелью, нанял педагога. Курсы бесплатные, занятия ведутся три раза в неделю.

– Я тоже хожу на уроки, учитель ведет их от начала до конца только по-казахски, без перевода, – продолжает мой собеседник. – Думаю, такой подход весьма продуктивен. Уже на первых порах учащиеся начинают легко произносить элементарные фразы-приветствия «Сәлеметсіз бе», «Қалыңыз қалай?», «Аман-есен» и другие. Затем, практикуя полученные знания в походах в магазин, кафе, общественных местах, слушатели разных национальностей встречают большое одобрение со стороны представителей казахского народа. Знаете, как это приятно!

Занимая пост зампредседателя областной АНК, Гамзе Бадриевич развернул пропаганду қазақ тілі на общественном уровне и пришел к выводу, что представители всех этносов, проживающих в Казахстане, одинаково любят свой общий дом, желают процветания родине.

– Нашел много единомышленников – активистов этнокультурных центров, которые вносят огромный вклад в дело изучения казахского языка, – отмечает Гамзе Гейдаров. – Благодаря их усилиям молодежь и аксакалы, работники разных сфер и отраслей сели за парты. Для этих групп поставлена задача – выучить мемлекеттік тіл как минимум на бытовом уровне. В конце года будет проведен экзамен. В суровое время сталинских репрессий казахи дали приют насильственно переселенным сюда курдам, представителям других этносов. Пришла пора воздать благодарность гостеприимному народу.

Социальный проект по открытию кабинета «Қазақ тілі» может стать примером для других этнокультурных центров. Гамзе Бадриевич считает нужным создавать такие учебные курсы именно в селах, где компактно проживают представители диаспор.

Совсем недавно, в апреле текущего года, Гамзе Гейдаров в составе делегации Алматинской области принял участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. По его словам, устроенная там выставка казахской культуры, традиций и обы­чаев, национальной одежды и кухни оставила неизгладимые впечатления у европейцев.

– Всегда говорю: я родился курдом – вырос казахом, – гордится предприниматель. – Мы с женой дали детям казахские имена: Абай, Адия, Алима, Гульнар. Надо уметь показывать свою любовь и уважение к родной стране, служить примером для других казахстанцев.

Остается добавить, что работу по пропаганде казахского языка Гамзе Бадриевич проводит вместе с членом Совета областной АНК, обладательницей звания «Тіл жанашыры» Асылы Осман, которую считает своей названой старшей сестрой.