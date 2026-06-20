Родитель по призванию

фото Игоря Бургандинова

Дархан Ажмолдаев около десяти лет руководит коррекционно-развивающим центром Abaqus-Daryn, где помогают детям с аутизмом и другими нарушениями. До этого он служил в Вооруженных силах, его супруга также носила погоны. Все началось с личной истории: в 2013 году семья впервые услышала о диагнозе сына – расстройство аутистического спектра. К тому времени супруги уволились в запас и полностью занялись здоровьем мальчика.

– Мы не сразу поняли, что происходит с нашим Дарыном, – вспоминает отец. – Думали, он заговорит позже, что у каждого ребенка свой темп развития. И только ближе к четырем с половиной годам узнали, что у него РАС. Как и многие родители, мы стали искать любые способы помочь сыну.

Дарын посещал различные центры, однако существенных изменений не было. В 2015 году Дархан Ажмолдаев узнал о прикладном анализе поведения – АВА-терапии. В Алматы приехала специалист из Израиля, которая обучала этой передовой методике. И отец мальчика решил пройти эти курсы.

Он отучился, получил сертификат и начал ежедневно заниматься с сыном. Признается, что в первое время было сложно: ребенок отказывался сидеть, слушать, убегал, а иногда мог и ударить. Но постепенно многочасовые занятия стали приносить результаты.

– Первым словом Дарына было «су» – вода, – делится сокровенным отец. – Потом постепенно начали появляться другие. К семи годам он уже отвечал на простые вопросы и мог рассказать о себе. Для нас это было большим достижением.

Семья делилась опытом с другими родителями. Люди, которые воспитывали детей с РАС, стали обращаться за помощью, просили рассказать о необычной методике. Дархан Ажмолдаев выезжал к ним домой, занимался с детьми. И именно родители особенных детей предложили ему открыть центр.

– Честно говоря, у меня такой мысли не было, – продолжает он. – Я просто хотел помочь своему ребенку и делился опытом с другими. Но люди убедили меня, что такая помощь нужна многим семьям. Более того, они помогли нам открыть первый центр.

Так в январе 2016 года появился Abaqus-Daryn. За 10 лет он не раз поменял адреса, а сегодня находится в просторном коттедже в микрорайоне Уркер. Здесь занимаются дети с РАС и другими расстройствами. Кто-то приходит на несколько часов, кто-то находится в центре почти полный день. С ними работают логопеды, дефектологи, психологи, специалисты по лечебной физкультуре и музыкальные педагоги.

Надо сказать, что в этом коттедже все по-домашнему – тепло и уютно: просторные светлые залы, диваны, деревянные столы, яркие игрушки. На втором этаже в кабинете ЛФК слышен веселый смех: под присмотром педагога ребята бегают, прыгают на батуте и забираются на небольшой скалодром. А совсем рядом кто-то негромко поет – в соседнем кабинете занятие ведет музыкальный терапевт.

Мы застали Дархана Адилжановича в работе.

– Ма-ма! – говорил он отчетливо, посадив напротив себя пятилетнего мальчика.

Тот, глядя на педагога, повторял: «Ма-ма», – и получал в качестве поощрения игрушку. По словам Дархана Ажмолдаева, мальчик пришел в центр недавно, не говорил, не реагировал на имя, а сейчас уже произносит первые слова и, что немаловажно, смотрит в глаза.

Специалисты учат детей самым прос­тым, но жизненно важным навыкам: просить о помощи, отвечать на вопросы, самостоятельно одеваться, пользоваться ложкой. Некоторым приходится заново осваивать то, что большинство сверстников приобретает естественным образом.

– Один из наших воспитанников до прихода в центр не мог пользоваться туалетом. Мама постоянно переживала, контролировала каждый шаг. Сейчас ребенок справляется сам, – поделился руководитель центра.

Особое внимание уделяется социализации. По словам Дархана Ажмолдаева, многие дети с аутизмом испытывают трудности в общении со сверстниками и взрослыми.

– Если обычный ребенок спокойно едет в автобусе, то нашим деткам может быть некомфортно из-за шума, большого количества людей, новых запахов. Они могут кричать или проявлять агрессию, а окружающие думают, что это результат избалованности. На самом деле таким образом они «рассказывают» о своем состоянии. Если понять эту причину, можно любому помочь справиться с трудностями без стресса, – говорит он.

Поэтому главным принципом своей работы наш собеседник называет обучение не только ребенка, но и родителей. По его словам, невозможно заниматься всего два часа в центре и ждать результата. Основная работа продолжается дома.

– Начинаю занятие с ребенком, сажаю рядом маму или папу. Показываю и объясняю им каждое действие, – рассказывает специалист. – Они должны понимать, что происходит с их сыном или дочерью. Например, если он или она плохо спали ночью, то утром приходят к нам раздражительными. И родители должны знать, как в таких случаях правильно реагировать и корректировать поведение своего чада.

Сегодня Дархан Ажмолдаев – один из известных специалистов по поведенчес­кой коррекции детей с аутизмом. Его приглашают центры из Актобе, Кокшетау, Караганды, Актау, Жанаозена. А несколько лет назад он даже открыл филиал Abaqus-Daryn в Усть-Каменогорске.

Но, несмотря на такие достижения, у них тоже есть проблемы. В последнее время семья не может участвовать в государственных образовательных и социальных заказах, так как изменились требования к помещениям, которые арендуют социальные предприниматели.

– Мы могли бы открыться в городе, где можно получить помещение через СПК на льготных условиях. Но хотелось бы работать в Уркере, потому что живем здесь и нам важно помочь местным детям. Пусть даже не помещение, но выделили бы земельный участок, чтобы мы сами построили там здание, соответствующее всем нормам для получения лицензии. Тогда можно было бы принимать детей из Уркера бесплатно, – мечтает глава семейства.

Сегодня Дарыну уже 16 лет. Каждый день отец с сыном играют в настольный теннис, много шутят, беседуют. У юноши есть талант – он любит петь. Отец с улыбкой вспоминает, как мальчик в детстве часами слушал музыкальные каналы по телевизору и пытался подпевать исполнителям. Первой песней, которую он полностью выучил, стала композиция Ерке Есмахан и Торегали Тореали «Алло».

Недолго думая, родители отдали сына на вокал. Первый Гран-при конкурса он получил в девять лет. С тех пор Дарын неоднократно становился победителем разных творческих состязаний. Среди его достижений – победы на фестивале «Алые паруса» и на международном конкурсе Arte Italiana.

В День отцов история Дархана Ажмолдаева напоминает о том, что роль папы заключается не только в воспитании и материальном обеспечении семьи. Нередко она требует самоотверженности и терпения, ежедневного труда над собой и безмерной веры в своего ребенка.