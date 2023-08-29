Родительский ажиотаж

Набор в школы BINOM уже завершен, и с 1 сентября дети приступят к учебному процессу. Учебным организациям присвои­ли имена философа аль-Фараби и государственного деятеля Динмухамеда­ Кунаева.

Стоит отметить, что возведение школ BINOM на 8 тыс. мест началось в Атырау два года назад. На их строительство было выделено 20 млрд тенге.

В течение месяца в эти школы набирали учащихся. На данный момент они полностью укомп­лектованы как учащимися, так и преподавательским составом. В областном управлении образования отметили, что проект строительства этих учебных заведений, где, в том числе, создана комфортная среда обучения для детей с особыми потребностями в образовании, направлен на сокращение дефицита ученических мест и снижение нагрузки на трехсменные школы.

К примеру, в Атырауской области имеются четыре аварийные школы и одиннадцать образовательных учреждений с трехсменным обучением. Это связано с ростом населения и нехваткой учителей. Если в 2015 году в области количество учеников составляло около 110 тыс., то в нынешнем эта цифра превысила 143 тыс.

По словам директора управ­ляю­щей компании BINOM Schools Шолпан Кадыровой, их ученики будут носить форму, отличающую­ся от формы в других школах.

– Ее модель была утверждена два года назад. В настоящее время ее носят ученики шести школ BINOM. Учащиеся двух новых школ Атырау также будут подчиняться общему правилу. Форма будет стоить недорого – около 22–25 тысяч тенге, – сказала Шолпан Кадырова.

В учебном заведении два рабочих языка – государственный и русский. Обучение в школе бесплатное, учебники будут выдавать, предусмотрено горячее питание для учеников начальных классов и детей из малообеспеченных семей. Особенностью атырауских школ является физико-математическая направленность. Треть классов будут сформированы как лицеи с физико-математическим уклоном.

Отметим, что открытие данных школ вызвало ажиотаж среди родителей. Многие хотели, чтобы их дети учились именно в этих заведениях. Вероятно, по этой причине местные власти решили построить еще две школы BINOM в следующем году. Сейчас ведутся работы по определению необходимых земельных участков.

Кроме этого, в следующем году в области будут введены в экс­плуатацию 18 школ. Из них половина – по программе «Комфорт­ная школа». Таким образом, учитывая, что ученики будут обучаться в две смены, в 2023-2024 годах в школах будет создано более 26 тыс. ученических мест.