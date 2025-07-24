Кыдыргазы Жунусханович – это сгусток энергии. Начинаешь с ним договариваться о встрече и слышишь в ответ: «Я с четырех утра на ногах, приезжайте!» Военная закалка, приобретенная еще в молодости, в армии, до сих пор чувствуется во всем.

У Баймуратова офицерская выправка, четкие, емкие формулировки, составленный на каждый день распорядок. Устькаменогорец отдал армии почти двадцать лет, два года нес службу в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане, работал в органах, на производстве.

– Он боевой офицер, имеет награды, принципиальный, с активной жизненной позицией, – отозвался о Баймуратове партиец и почетный гражданин Усть-Каменогорска Серик Оразбайулы. – В новом районе, где у него дом, немало коммунальных проблем. Кто-то только жалуется, а Кыдыргазы и его неравнодушные соседи своими силами взялись за благоустройство, делали и продолжают делать все, что в их силах.

Мужчины обустроили место, где течет родник: построили бетонный желоб, установили трубу. За водой сюда теперь приходят местные жители, приезжают люди из центра города.

Когда из бюджета впервые выделили средства на дорогу в строящемся районе и выяснилось, что грузовики с гравием «уходят налево», активист организовал дежурство. Один человек вел наблюдение на погрузочной площадке и сообщал, сколько машин выехало с гравием, другой фиксировал, сколько прибыло на объект. Волонтеры следили за тем, как укладывают асфальт, какого он качества. В итоге в поселке по­явилась хорошая благоустроенная улица.

– Я построил дом на участке, который мне выделили как воину-«афганцу», – пояснил Кыдыргазы Жунусханович. – С 2014 года живу в этом районе. Здесь не было ни воды, ни электричества, ни дорог. С того времени я стал заниматься проблемами поселка.

Жители выбрали Баймуратова старшим по району, он вошел в общественный совет города и комитет местного самоуправления. В статусе общественника постоянно на связи с исполнительной властью города: предлагает, напоминает, продвигает, добивается.

По инициативе активиста в окраинном районе своими силами население стало отмечать Наурыз и Новый год. Как заметил общественник, местные жители на деле доказывают, что умеют объединяться, вместе решать проблемы, вместе праздновать.

У Кыдыргазы Жунусхановича немало и семейных обязанностей. Он ответственный аташка, много времени уделяет внукам, следит за их успехами в школе и спорте.

– Наш район новый, перспективный, – заключил Кыдыргазы Жунусханович. – Дома строят в основном молодые семьи, много детей. Проблем, как у любой новой городской территории, хватает. Но они постепенно решаются.