Свежий выпуск
​Родство языков – родство сердец
Аида Ахметова

Изданные в академии книги Алишера Навои – «Әлішер Науаи. Хамса», «Мухәкәмәтул-луғәтәйн» и «Газели» – презентовали в честь 580-летия со дня рождения великого тюркского поэта.

В мероприятии, которое состоя­лось в Союзе писателей Узбекистана, приняли участие президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан Дархан Сатыбалды, заведующий отделом государственного языка Кабинета министров Республики Узбекистан Абдугаппор Киргизбаев, первый заместитель министра образования Усмон Шарифходжаев, председатель Союза писателей Узбекистана Сирожиддин Саййид, директор Института литературы и искусства им. М. Ауэзова Кенжехан Матыжанов, директор научно-инновационного центра «Қолжазба және фольклортану» Торали Кыдыр, должностные лица Узбекистана, а также представители казахской и узбекской интеллигенции.

– Когда речь заходит о тюркском языке, перед нашим мыс­ленным взором сразу возникают образы наших великих мудрецов, таких как Тоньюкук, Махмуд Каш­гари, Юсуф Баласагуни. Одним из создателей тюркского литературного языка считается Алишер Навои, продолживший дело великих предков, расширивший поле применения родного языка и возвысивший его статус. Ученый и мудрец, в своих произведениях Алишер Навои заставил жемчужины родного языка ярко засиять. Он заложил фундамент и основу превращения тюркского языка в язык науки и образования, классической литературы и искусства. Это выдающаяся личность, осуществившая настоящий историко-духовный прорыв, – сказал в приветственной речи президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали.

Посол Казахстана в Узбекистане Дархан Сатыбалды отметил нынешний высокий уровень казахстанско-узбекистанских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, где особое внимание уделяется культурно-гуманитарному сотрудничеству.

– Сегодняшнее мероприятие является очередным подтверж­дением крепости уз братства и сотрудничества в области литературы и искусства. Несомненно, гениальные произведения великого поэта станут золотым мостом литературных связей между нашими странами, – сказал казахстанский дипломат.

Следует упомянуть, что книга «Хамса» переведена с узбекского языка на казахский известным казахским поэтом, лауреатом Государственной премии, заслуженным деятелем Казахстана, обладателем ордена «Парасат» Несипбеком Айтулы. В книгу включены две поэмы Алишера Навои – «Лейли – Меджнун» и «Стена Искандара».

Книга «Әлішер Науаи. Мухәкәмәтул-луғәтәйн» («Спор двух языков») переведена с узбекского языка на казахский ученым-востоковедом Торали Кыдыром. Это произведение Алишера Навои занимает особое место в истории тюркской литературы. Поэт глубоко исследовал природу двух языков – тюрки и фарси и в своем произведении через конкретные примеры наг­лядно показал богатство словарного фонда и поэтическую силу тюркского языка.

В книгу «Газели» включены избранные газели Алишера Навои на языках родственных тюркских народов – азербайджанском, башкирском, казахском, каракалпакском, крымско-татарском, кыргызском, саха, татарском, туркменском, узбекском и уйгурском языках. Книга составлена узбекским ученым Мухаммадом Али, он же автор предисловия.

В рамках мероприятия за вклад в сотрудничество между братскими странами серебряной медалью Тюркской академии были награждены составитель книги «Алишер Навои. Газели» Мухаммад Али, а также Козокбой Йулдашев и Ибодулла Мирзаев, осуществившие перевод «Слов назидания» Абая на узбекский язык и оказавшие содействие выходу книги в свет.

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