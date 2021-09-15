​Родство языков – родство сердец

Изданные в академии книги Алишера Навои – «Әлішер Науаи. Хамса», «Мухәкәмәтул-луғәтәйн» и «Газели» – презентовали в честь 580-летия со дня рождения великого тюркского поэта.
В мероприятии, которое состоялось в Союзе писателей Узбекистана, приняли участие президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Узбекистан Дархан Сатыбалды, заведующий отделом государственного языка Кабинета министров Республики Узбекистан Абдугаппор Киргизбаев, первый заместитель министра образования Усмон Шарифходжаев, председатель Союза писателей Узбекистана Сирожиддин Саййид, директор Института литературы и искусства им. М. Ауэзова Кенжехан Матыжанов, директор научно-инновационного центра «Қолжазба және фольклортану» Торали Кыдыр, должностные лица Узбекистана, а также представители казахской и узбекской интеллигенции.
– Когда речь заходит о тюркском языке, перед нашим мысленным взором сразу возникают образы наших великих мудрецов, таких как Тоньюкук, Махмуд Кашгари, Юсуф Баласагуни. Одним из создателей тюркского литературного языка считается Алишер Навои, продолживший дело великих предков, расширивший поле применения родного языка и возвысивший его статус. Ученый и мудрец, в своих произведениях Алишер Навои заставил жемчужины родного языка ярко засиять. Он заложил фундамент и основу превращения тюркского языка в язык науки и образования, классической литературы и искусства. Это выдающаяся личность, осуществившая настоящий историко-духовный прорыв, – сказал в приветственной речи президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали.
Посол Казахстана в Узбекистане Дархан Сатыбалды отметил нынешний высокий уровень казахстанско-узбекистанских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, где особое внимание уделяется культурно-гуманитарному сотрудничеству.
– Сегодняшнее мероприятие является очередным подтверждением крепости уз братства и сотрудничества в области литературы и искусства. Несомненно, гениальные произведения великого поэта станут золотым мостом литературных связей между нашими странами, – сказал казахстанский дипломат.
Следует упомянуть, что книга «Хамса» переведена с узбекского языка на казахский известным казахским поэтом, лауреатом Государственной премии, заслуженным деятелем Казахстана, обладателем ордена «Парасат» Несипбеком Айтулы. В книгу включены две поэмы Алишера Навои – «Лейли – Меджнун» и «Стена Искандара».
Книга «Әлішер Науаи. Мухәкәмәтул-луғәтәйн» («Спор двух языков») переведена с узбекского языка на казахский ученым-востоковедом Торали Кыдыром. Это произведение Алишера Навои занимает особое место в истории тюркской литературы. Поэт глубоко исследовал природу двух языков – тюрки и фарси и в своем произведении через конкретные примеры наглядно показал богатство словарного фонда и поэтическую силу тюркского языка.
В книгу «Газели» включены избранные газели Алишера Навои на языках родственных тюркских народов – азербайджанском, башкирском, казахском, каракалпакском, крымско-татарском, кыргызском, саха, татарском, туркменском, узбекском и уйгурском языках. Книга составлена узбекским ученым Мухаммадом Али, он же автор предисловия.
В рамках мероприятия за вклад в сотрудничество между братскими странами серебряной медалью Тюркской академии были награждены составитель книги «Алишер Навои. Газели» Мухаммад Али, а также Козокбой Йулдашев и Ибодулла Мирзаев, осуществившие перевод «Слов назидания» Абая на узбекский язык и оказавшие содействие выходу книги в свет.