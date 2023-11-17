Рога сайги на 2 млрд тенге изъяли у жителя Павлодарской области

Со слов мужчины, рога он приобрел с целью перепродажи

Полицейские задержали 49-летнего жителя Аксу, у которого при обыске гаража обнаружили 8 ящиков с рогами сайги, сообщает Kazpravda.kz.

По информации областного ДП, всего изъято порядка 800 рогов краснокнижного животного, весом около 170 кг.

Со слов мужчины, рога он приобрел с целью перепродажи у неизвестного в Астане.