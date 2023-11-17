Рога сайги на 2 млрд тенге изъяли у жителя Павлодарской области
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Со слов мужчины, рога он приобрел с целью перепродажи
Полицейские задержали 49-летнего жителя Аксу, у которого при обыске гаража обнаружили 8 ящиков с рогами сайги, сообщает Kazpravda.kz.
По информации областного ДП, всего изъято порядка 800 рогов краснокнижного животного, весом около 170 кг.
Со слов мужчины, рога он приобрел с целью перепродажи у неизвестного в Астане.
"По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1-1 ст. 339 УК РК. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Назначен ряд экспертиз, в том числе биологическая и трассологическая. Ущерб государству, причиненный задержанными, составил около 2 млрд тенге", - рассказал начальник ДП Павлодарской области Василий Скляр.