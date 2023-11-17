Рога сайги на 2 млрд тенге изъяли у жителя Павлодарской области

Общество
155

Со слов мужчины, рога он приобрел с целью перепродажи

Полицейские задержали 49-летнего жителя Аксу, у которого при обыске гаража обнаружили 8 ящиков с рогами сайги, сообщает Kazpravda.kz.

По информации областного ДП, всего изъято порядка 800 рогов краснокнижного животного, весом около 170 кг.

Со слов мужчины, рога он приобрел с целью перепродажи у неизвестного в Астане.

"По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1-1 ст. 339 УК РК. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Назначен ряд экспертиз, в том числе биологическая и трассологическая. Ущерб государству, причиненный задержанными, составил около 2 млрд тенге", - рассказал начальник ДП Павлодарской области Василий Скляр.

#задержание #сайгак #рога #Аксу

Популярное

Все
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Певец любви, патриотизма и свободы
Девичья коса – на всю степь краса!
Искусственный интеллект против барса
Самая популярная игра
Фантазия – главное оружие артиста
Нация, разговаривающая на своем языке, никогда не исчезнет
Живет такой парень
Ребятам с нашего двора – большой рахмет!
Благополучие ауыла – приоритет Президента
Заработал – помоги селу!
Земледелец – состояние души
С заботой о людях
Здравствуй, «миллионер»!
Голливудская киностудия снимет фильм в Казахстане
Молодежная сборная Казахстана одержала первую победу в отборе на Евро-2025
Двойной праздник
От форпоста до областного центра
Налог на роскошь обсудили в МНЭ
С рождения и до 18
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Токаев подписал закон о ратификации соглашения между Казахстаном и ВОЗ
СМИ: достигнуто соглашение об обмене палестинцев в тюрьмах Израиля на 100 заложников ХАМАС
Глава МИД Израиля пообещал помочь с эвакуацией казахстанцев из Газы
Как повлияет на казахстанский бизнес безвизовый режим с Китаем
Касым-Жомарт Токаев провёл заседание Совета безопасности
Кубок Билли Джин Кинг: Юлия Путинцева обыграла Тамару Зиданшек
Фейковые вакансии рассылают мошенники казахстанцам в WhatsApp
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Карантин по сибирской язве сняли в посёлке Топар
Причину пожара в "Семей-Орманы" назвала генпрокуратура
Газопровод построят от Актюбинской области до Костаная
Первая группа туристов из Казахстана прибыла в Китай по безвизовому режиму
Количество кибератак в РК увеличилось на 56%
Воевавший в Сирии боевик сдался властям Казахстана
Работать не врозь, а вместе
Женская сборная Казахстана по теннису обыграла Словению на ЧМ
Безвизовый режим с Китаем вступил в силу в Казахстане
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Один день из жизни страны
«Плохиш» казахского кино
В Казахстане посчитали население
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Подвиг снайпера Курбатовой

Читайте также

«Юбилейное» пополнение
Событие радостное, историческое
Двойной праздник
Принцесса Томирис

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]