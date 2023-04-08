Роман Скляр: наказывайте по всей строгости закона за спекуляции на рынке ГСМ

Общество
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Искусственное ограничение продажи на АЗС и «придерживание» топлива на нефтебазах наблюдается в Казахстане. 

Фото: t.me/UKIMET

Меры по обеспечению внутреннего рынка нефтепродуктами, в том числе дизельным топливом, обсудили на заседании Координационного центра под председательством первого заместителя премьер-министра   Романа Скляра, передаёт Кazpravda.kz со ссылкой на UKIMET

По данным министра энергетики Алмасадама Саткалиева,  на 7 апреля дизельное топливо отсутствовало на 415 АЗС, что составляет порядка 13% от общего количества. 

Для оперативного устранения дефицита Минэнерго были собраны заявки от акиматов регионов для дополнительного обеспечения заправочных станций топливом.

Принимаются меры по обеспечению стабильного производства на перерабатывающих предприятиях. В частности, был досрочно завершен ремонт Шымкентского НПЗ, уже начата отгрузка нефтепродуктов. Приоритет при этом отдается сельхозпроизводителям и АЗС в регионах, испытывающим нехватку топлива.

По словам председателя правления АО "НК "КазМунайГаз" Магзума Мирзагалиева, дефицит, который возник в последние дни, связан с тем, что владельцы АЗС держат топливо на нефтебазах в ожидании предстоящего сокращения диспаритета цен. На частных нефтебазах удерживается 73% от имеющегося в наличии объема дизтоплива по стране.

Согласно анализу на 152 АЗС имеются остатки топлива, но при этом снижается реализация. По всем фактам принимаются меры реагирования. 

Роман Скляр подчеркнул, что региональным штабам нужно действовать активнее, проводить регулярные рейдовые мероприятия.

"Спекуляции с ГСМ и «придерживание» топлива на нефтебазах категорически недопустимы, так как это напрямую влияет на энергетическую безопасность страны. Коллег из КГД, АФМ и АЗРК прошу усилить контроль за ситуацией на АЗС. При выявлении фактов неотпуска ГСМ при его наличии – не "церемониться" и наказывать по всей строгости закона. "КазМунайГазу" и КТЖ необходимо обеспечить своевременную и полноценную отгрузку и доставку с заводов заявленных объемов ГСМ, в особенности дизельного топлива", — сказал он.

#Правительство #бензин #дефицит #ГСМ

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