Роман Скляр обсудил с главой CNPC совместные нефтегазовые проекты

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр и президент компании CNPC Хоу Чицзюнь обсудили ход реализации совместных проектов в нефтегазовой отрасли в рамках достигнутых ранее договоренностей между Казахстаном и Китаем, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Встреча состоялась в формате видеоконференции. Стороны обсудили текущий прогресс и дальнейшие перспективы реализации совместных проектов, подчеркнув важность углубления стратегического сотрудничества в энергетической сфере.

Вице-премьер отметил динамичное развитие по всем направлениям сотрудничества нашей страны с КНР и, в частности, с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией.

«В ходе встречи особое внимание было уделено ключевым вопросам реконструкции нефтеперерабатывающих объектов, развитию инфраструктуры нефтепроводов, сотрудничеству в газовой сфере, возобновляемых источников энергии и другим важные аспектам взаимодействия», - говорится в сообщении.

На встрече были заслушаны отчеты специальных рабочих групп по совместным проектам. Стороны отметили, что имеется положительный результат по всем направлениям, а также обсудили планы по их дальнейшей реализации.

Господин Хоу Чицзюнь выразил благодарность казахстанской стороне за открытый диалог и подчеркнул, что CNPC готова продолжать тесное сотрудничество, направленное на внедрение передовых технологий и реализацию взаимовыгодных проектов.

По итогам были достигнуты договоренности по ряду ключевых направлений, которые в ближайшие годы будут способствовать укреплению энергетической отрасли Казахстана.