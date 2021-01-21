Роналду побил абсолютный мировой рекорд и вошел в историю футбола

Спорт
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Фото: instagram.com/cristiano
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду побил абсолютный мировой рекорд по количеству голов за карьеру, сообщает Vesti.kz.   

Это произошло в матче за Суперкубок Италии с "Наполи", в котором Роналду отметился голом. Для португальца этот мяч стал 760-м за клуб и сборную в официальных матчах.

Таким образом, Роналду стал лучшим бомбардиром в истории футбола. Предыдущий рекорд принадлежал чеху Йозефу Бицану, который в период с 1931 по 1955 год забил 759 мячей.

Ранее игрок сборной Португалии обошел в списке бомбардиров легендарного бразильца Пеле, который с 757 мячами в 812 матчах располагается на третьем месте в рейтинге.

Сам матч завершился победой "Ювентуса" со счетом 2:0 – второй мяч забил Альваро Мората. Этот трофей стал девятым для туринского клуба. Ранее "Ювентус" выигрывал Суперкубок Италии в 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015 и 2018 году.

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