Роскошь без предубеждений

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Сергей Наговицын

В Государственном музее искусств им. А. Кастеева проходит персональная выставка «Мой мир – мое творение» скульптора, кузнеца, ювелира Естая Даубаева

фото Юрия Беккера

Испытываешь смешанные чувства, когда перед тобой натурально музейные экспонаты, и то, что они современные, – нисколько не умаляет их исторического, культурологического, а самое главное – эстетического значения. Золотое оружие, ножи ювелирной работы, шлемы, скипетры, украшения – атрибутика нашей истории в исполнении живущего и творящего в наше время Мастера с большой буквы.

– Естай Серикбайулы Даубаев – мастер, начавший свой творческий путь реставратором в Национальном музейном фонде, – рассказывает научный сотрудник отдела декоративно-прикладного искусства Казахстана ГМИ им. А. Кастеева Нусип Акжигит. – В 2019 году отреставрированную печать, которой пользовались еще Шыгай-хан и Жангир-хан, он передал в фонд Западно-Казахстанского историко-культурного, архитектурно-этнографи­ческого музея-заповедника «Хан ордасы». Ранее, в 2001 году, в честь празднования 200-летия образования Бокеевской Орды в экспозицию музея «Оружейная палата Жангир-хана» он передал реконструированное традиционное казахское оружие и ювелирную коллекцию. Также в научный оборот вошли книги Даубаева «Историческая реконструкция печати и печатного кольца» и «Наследие, вернувшееся в Ханскую Орду».

Яркой самобытностью отличаются произведения Естая Даубаева, выполненные в стиле школы Фаберже, но с применением казахских ювелирных традиций. Для его скульптур характерны гармоничность и красота форм, тонкая обработка, внимание к деталям, четкость выбранной тематики.

Выставка «Мой мир – мое творение» представляет собой собрание известных произведений автора. Здесь можно увидеть около 200 экспонатов: традиционные виды оружия, женские украшения, свадебные головные уборы, скульптурно-ювелирные композиции, панно, авторские варианты корон... Особо хочется отметить такие работы, как «Культегин», «Корона», «Знамя с волчьей головой», «Золотая птица», «Самрук», «Сокол», «Байтерек», «Посох», «Саукеле».

Скульптурная композиция Естая Даубае­ва «Бөрілі байрақ» отображает главный тотемный символ тюркского мира Көк бөрі. Она выполнена в стилизованном зверином стиле: к куполу-основанию прикреплено копье, на нем крепится голова волка с навершием в виде наконечника стрелы. Главный посыл произведения – поднять боевой дух воинов-героев, передать в скульптурно-ювелирной эстетике мысль о том, что казахи – потомки великого Көк бөрі.

#Алматы #выставка

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