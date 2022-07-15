Россия отменила коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы

Россия сняла с 15 июля ограничения на пересечение сухопутной границы государства, которые были введены в марте 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий документ был подписан председателем правительства Михаилом Мишустиным, передает Kazpravda.kz со ссылкой на TACC.

Ранее в связи с улучшением эпидемической ситуации было принято решение об отмене с 14 июня ограничений на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но продолжал действовать ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта.

Впоследствии по решению Роспотребнадзора гражданам Беларуси разрешили не предоставлять ПЦР-тест на COVID-19 при въезде в РФ с 14 июля, однако для других иностранных граждан требования по-прежнему сохраняются. Согласно предыдущей версии постановления Роспотребнадзора, при посадке в самолет, выполняющий международные перевозки и следующий в пункт назначения в России, в том числе для транзитного проезда через территорию страны и при пересечении государственной границы РФ, иностранные граждане и лица без гражданства должны обеспечить наличие отрицательного результата ПЦР-теста, отобранного не ранее чем за два календарных дня до прибытия в РФ. Исключение составляли граждане государств - членов ЕАЭС, въезжающие в РФ через сухопутный участок государственной границы.