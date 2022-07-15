Фото: rt.com
В мире , Россия
Россия отменила коронавирусные ограничения на пересечение сухопутной границы

Россия сняла с 15 июля ограничения на пересечение сухопутной границы государства, которые были введены в марте 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий документ был подписан председателем правительства Михаилом Мишустиным, передает Kazpravda.kz со ссылкой на TACC.

Ранее в связи с улучшением эпидемической ситуации было принято решение об отмене с 14 июня ограничений на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но продолжал действовать ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта.

Впоследствии по решению Роспотребнадзора гражданам Беларуси разрешили не предоставлять ПЦР-тест на COVID-19 при въезде в РФ с 14 июля, однако для других иностранных граждан требования по-прежнему сохраняются. Согласно предыдущей версии постановления Роспотребнадзора, при посадке в самолет, выполняющий международные перевозки и следующий в пункт назначения в России, в том числе для транзитного проезда через территорию страны и при пересечении государственной границы РФ, иностранные граждане и лица без гражданства должны обеспечить наличие отрицательного результата ПЦР-теста, отобранного не ранее чем за два календарных дня до прибытия в РФ. Исключение составляли граждане государств - членов ЕАЭС, въезжающие в РФ через сухопутный участок государственной границы.

Россия ввела ограничения на пересечение границы в начале 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции. До августа 2020 года ограничения действовали на пересечение границы со всеми странами, а с 1 августа Россия начала постепенно снимать введенный запрет. Первыми странами, с которыми было возобновлено авиасообщение, тогда стали Турция, Танзания и Великобритания. Впоследствии за более чем 2 года Россия возобновила авиасообщение с более чем 78 странами. 

 

Популярное

Все
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Жуткое убийство из прошлого
Непривычную резкость оценок Токаева на заседании Правительства отметил доктор экономических наук
Закон Республики Казахстан
Нужно увести сайгаков в сторону их исторического обитания – аким
Новый закон "приведет в чувство" поставщиков услуг связи в Казахстане
Защищающие права банковских заемщиков поправки вступили в силу в Казахстане
Жамбылские легенды могут стать новыми туристическими брендами
Правительству нужны новые методы, свежие идеи, реальные реформы
Он же Гуччи, он же Гоша, он же Георгий
Мой дом – неприступная крепость
Топтыгин пришел
Эхо дикого поля
Проблема насилия над детьми в Казахстане связана с гендерным неравенством – ученый-юрист
Генерал-директор тяги 3-го ранга
Собака-улыбака
Как представители "поколения независимости" понимают концепцию Нового Казахстана
Надежды, эксперименты, сюрпризы!
Человек чести
К Олимпиаде надо быть готовым
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
Новый тренер для чемпионки мира
Мама с 2-летней дочкой погибли на трассе в Костанайской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
Конституционный суд: риски и ожидания
Казахстану нужно продумывать новые пути – Газиз Абишев об экспорте сырья и товаров
Сложный статус Каракалпакстана
Ликвидирован канал поставки наркотиков в Нур-Султан
Важно для Казахстана и тюркского мира
«Черные лебеди» КТК
"Говорящие" артефакты городища Культобе
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 июля
Пришла новая реальность – эксперт о становлении Казахстана в качестве транспортного хаба
Смертельное ДТП в Карагандинской области: спасение людей из затонувшего авто попало на видео
Трагедия на Тенгизе
Еще один регион Казахстана может перейти в "желтую" зону по коронавирусу
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные

Читайте также

В мире
Очередной раунд переговоров между Украиной и Россией идет в…
В мире
Плохо и может стать хуже: чем грозит продление военного кон…
В мире
Twitter подал в суд на Маска за отказ от покупки соцсети
Общество , В мире
Суперлуние 2022 года наступит 13 июля

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]