Россия стала рекордсменом по экспорту зерна

Россия в 2015–2016 сельскохозяйственном году экспортировала рекордные 33,9 миллиона тонн зерна. Об этом сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Лента.ру
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В частности, экспорт пшеницы составил 24,6 миллиона тонн, ячменя – 4,23 миллиона тонн, кукурузы – 4,71 миллиона, прочих культур – 346 тысяч тонн.
Для сравнения, в прошлом сельскохозяйственном году экспорт составил 30,5 миллиона тонн, включая 21,7 миллиона тонн пшеницы. Урожай зерновых в 2015 году составил около 105 миллионов тонн, примерно столько же, сколько и в 2014 году.
В апреле министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев заявил, что Россия стала лидером по поставкам пшеницы на мировой рынок, обойдя по этому показателю Канаду и США. В свою очередь министр экономического развития Алексей Улюкаев предрек, что Россия обгонит эти страны по объему экспорта всех видов зерна и станет крупнейшим поставщиком.