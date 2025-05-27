Российский самолет экстренно приземлился в аэропорту Актобе

Происшествия,Гражданская авиация
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Дана Аменова
корреспондент

Одна из пассажирок скончалась на борту воздушного судна

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Международном аэропорту Актобе экстренно приземлился самолет Boeing-777 авиакомпании Nordwind Airlines, следовавший рейсом NWS504 по маршруту Екатеринбург — Сочи, сообщает Kazpravda.kz

По данным пресс-службы воздушной гавани, причиной внеплановой посадки стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров на борту. После приземления к воздушному судну были оперативно направлены службы экстренного реагирования и медицинская бригада.

К сожалению, несмотря на все принятые меры, спасти пассажира не удалось. Женщина 1983 года рождения скончалась до приземления самолета в Актобе.

«Международный аэропорт Актобе выражает искренние соболезнования родным и близким усопшего. Мы благодарим экипаж воздушного судна за профессиональные действия и взаимодействие с наземными службами», – говорится в тексте обращения.

По данному случаю ведется установленная процедура взаимодействия с компетентными органами.

#смерть #самолет #пассажир #посадка

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