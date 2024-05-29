Российский «вор в законе» пытался заехать в Казахстан

Криминал
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

После проверки на КПП казахстанские полицейские вернули его обратно в РФ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Правоохранители Казахстана пресекли попытки влияния иностранного криминалитета, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК.

«Управлением по борьбе с организованной преступностью ДП и ДКНБ Западно-Казахстанской области установлен факт въезда на территорию РК гражданина сопредельного государства 1963 года рождения. По оперативным данным, он обладает в преступной среде статусом «вор в законе». Его доставили в полицию Уральска. После проверки покинул территорию Казахстана в направлении России, где в дальнейшем был задержан правоохранительными органами соседнего государства», - рассказал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

По данным МВД, в отношении него судебными органами Российской Федерации рассматривается дело по статье 210.1 Уголовного кодекса РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

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