Российский «вор в законе» пытался заехать в Казахстан

Правоохранители Казахстана пресекли попытки влияния иностранного криминалитета, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК.

«Управлением по борьбе с организованной преступностью ДП и ДКНБ Западно-Казахстанской области установлен факт въезда на территорию РК гражданина сопредельного государства 1963 года рождения. По оперативным данным, он обладает в преступной среде статусом «вор в законе». Его доставили в полицию Уральска. После проверки покинул территорию Казахстана в направлении России, где в дальнейшем был задержан правоохранительными органами соседнего государства», - рассказал представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.