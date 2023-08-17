Рост коммунальных тарифов: информацию о денежной помощи пенсионерам прокомментировало Минтруда

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана опровергло информацию о финансовой помощи пенсионерам по оплате за коммунальные услуги, сообщает Kazpravda.kz .

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«Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о том, что согласно постановлению Правительства РК всем пенсионерам будет оказана финансовая помощь в связи с повышением цен на коммунальные услуги, не соответствует действительности.

Так как Правительство не принимало постановление о дотационной финансовой помощи, данная информация носит фейковый характер», – разъяснили в Минтруда.

В ведомстве добавили, что в соответствии с Законом РК «О жилищных отношениях» малообеспеченным семьям (гражданам) оказывается жилищная помощь за счет средств местного бюджета для компенсации разницы между расходами на содержание единственного жилища и предельно допустимым уровнем расходов.

Подать документы на жилищную помощь можно через портал egov.kz или в центре обслуживания населения.

Более подробная информация – по этой ссылке.

Ранее сообщалось, что в городе Алматы утвердили размер компенсации для социально уязвимых слоев населения в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги.