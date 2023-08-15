Рост тарифов на комуслуги: как алматинцам получить компенсацию

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Маслихат Алматы утвердил правила оказания социальной помощи и установил размер компенсации для социально уязвимых слоев населения (СУСН) в связи с повышением тарифов на коммунальные услуги, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По данным акимата, в городе 315 430 человек относятся к социально уязвимым слоям населения.

"Компенсация в связи с повышением коммунальных тарифов будет выплачиваться по заявлению социально уязвимых слоев населения с 1 июля по 31 декабря 2023 года ежемесячно в размере 0,5 МРП (1 725 тенге). Эта сумма будет покрывать повышение тарифов по 12 услугам, включая водоснабжение, водоотведение, газ, отопление и так далее", – пояснили в городской администрации.

Для оформления компенсации нужно обратиться с заявлением в районные отделы занятости и социальных программ либо в дом социальных услуг. Алматинцы с инвалидностью могут подать заявление через портал электронного правительства eGov.

После рассмотрения заявлений и принятия по ним положительных решений выплаты упадут на счета заявителей в банках.

Напомним, что в Алматы с 1 июля 2023 года изменились тарифы на воду и канализацию.

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