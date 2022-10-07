Фото: Генпрокуратура РК
Общество
Рост преступности в Казахстане отметила Генпрокуратура
Елисеева Екатерина
корреспондент

В Казахстане отмечается рост преступности, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК. 

7 октября под председательством первого заместителя генерального прокурора Тимура Ташимбаева с участием представителей Совета безопасности, канцелярии премьер-министра, руководства правоохранительных и специальных государственных органов, а также местных исполнительных органов обсуждены вопросы криминогенной обстановки и меры по профилактике правонарушений. 

В надзорном органе отметили, что по стране криминогенная ситуация стабильная, наблюдается незначительный рост преступности на 1,8% (с 12 5180 до 12 7480).

В ее структуре основная масса приходится на имущественные преступления, которые увеличились за счет краж (на 9,2%, с 43 195 до 47 163) и мошенничеств (на 4,6%, с 31 925 до 33 387).

При этом сократились корыстно-насильственные преступления, такие как грабежи (на 1,4%, с 1 941 до 1 913), разбои (на 24%, со 174 до 133) и хулиганства (на 9,3%, с 2 025 до 1 836).

Значительно меньше преступлений против половой неприкосновенности детей (на 21,3%, с 792 до 623) и в целом в семейно-бытовой сфере (на 7,2%, с 727 до 675).

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года регистрация дел о создании и руководстве финансовыми пирамидами сократилась на 45%, интернет-мошенничестве – на 5%.

Между тем киберпреступники с каждым разом совершенствуют свои мошеннические схемы. Часто для выманивания обманом денег у населения они представляются сотрудниками банковских и силовых структур, используют логотипы ведущих компаний, изображения популярных медийных персон и высших должностных лиц.

"В этой связи обсуждены вопросы дальнейшей реализации Комплекса совместных мероприятий по противодействию интернет-мошенничествам, технические и законодательные аспекты блокирования телефонных соединений, совершаемых с использованием подменных абонентских номеров", – сообщили в Генпрокуратуре. 

Уполномоченным правоохранительным и специальным государственным органам поручено решительно пресекать действия, направленные на разжигание межнациональной розни.

Региональным комиссиям по профилактике правонарушений рекомендовано принять проактивные меры по устранению причин и условий совершения преступлений с учетом особенностей регионов.

Кроме того, под эгидой прокуратуры запускается акция "Заң керуені".

"Цель акции – это разъяснение законов, оказание оперативной правовой помощи населению на месте, повышение уровня правовой культуры и защищенности граждан, объединение усилий  гражданского общества и правоохранительных и государственных органов в укреплении безопасности и правопорядка", – говорится в сообщении. 

В акции также примут участие специалисты уполномоченных органов на местах.

В завершение первый заместитель генпрокурора Тимур Ташимбаев подчеркнул, что приоритетными задачами являются качественная реализация поручений главы государства; соблюдение конституционных прав граждан во всех сферах; принятие комплексных мер по противодействию преступности, в том числе по пыткам, половой неприкосновенности несовершеннолетних, незаконному обороту наркотиков, мошенничествам, финансовым пирамидам.

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