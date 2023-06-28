Рост рискам вопреки

Коллаж Павла Цедилина

Ситуация в финансовом секторе республики за первые четыре месяца года демонстрирует, что, несмотря на геополитическую нестабильность, банки наращивают объемы бизнеса, причем преимущественно за счет розничного и предпринимательского сегментов.

По информации Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), за рассматриваемый период активы банковского сектора выросли на 0,6%, до 44,8 трлн тенге. При этом их высоколиквидная часть составила 13,5 трлн тенге, или 30,2% от активов, что поз­воляет финструктурам обслуживать свои обязательства перед клиентами в полном объе­ме.

Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, с начала года выросли на 4,1% – до 23,7 трлн тенге. Рост кредитов физических лиц за первые четыре месяца текущего года обогнал рост кредитования корпоративных клиентов.

Так, кредиты юридическим лицам выросли на 1,7%, до 8,8 трлн тенге, тогда как займы населению увеличились на 5,5% – до 14,9 трлн тенге. В структуре займов корпоративным клиентам наиболее динамичный рост продемонстрировал сегмент кредитования малого и среднего бизнеса, чей портфель займов подрос на 5,2% – до 6,3 трлн тенге.

По оценке отраслевого регулятора, качество совокупного кредитного портфеля в целом по банковской системе остается стабильным. По состоянию на 1 мая 2023 года уровень займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней составил 3,5% от ссудного портфеля. Заемщики из категории физических лиц чаще выходят на просрочку, уровень неработающих займов в розничном портфеле составляет 4% против 3,1% в кредитах юридических лиц.

Для проверки способности банков противостоять неблагоприятным рыночным условиям АРРФР в марте завершило надзорное стресс-тестирование 10 банков, на долю которых приходится 71% общих активов банковской системы страны.

Надзорное стресс-тестирование – инструмент, который агентство использует для оценки потенциального воздействия различных неблагоприятных экономических сценариев на финансовое состояние банков второго уровня. Оно помогает выявить уязвимости, оценить общую устойчивость и способность финансовых институтов противостоять неблагоприятным экономическим условиям.

Результаты показали, что даже в условиях сильного стрессового сценария показатель достаточнос­ти капитала смес­тился с 17,6% в начале 2022 года до 13,2% в конце 2023-го.

– Таким образом, даже при нас­туплении неблагоприятного сценария достаточность капитала банков сохраняется выше требуе­мого минимального нормативного уровня в 5,5%, – подчеркнул заместитель председателя агентства Олжас Кизатов.

Наиболее позитивно у банков складывается ситуация в той час­ти бухгалтерского баланса, где учитываются депозиты населения. На фоне сохранения высоких процентных ставок и стабильного обменного курса тенге вкладчики продемонстрировали рост доверия банковской системе, открыв за первый квартал почти 5 млн новых банковских счетов. Объем розничных депозитов за январь – март вырос на 231,8 млрд тенге, дос­тигнув 17,1 трлн тенге.

Примечательно, что долларизация депозитов продолжила демонстрировать историчес­кие минимумы, снизившись до 32,7% на конец І квартала текущего года.

«Снижение объема валютных вкладов и в целом уровня долларизации характеризует отсутствие выраженного спроса на иностранную валюту и большую заинтересованность в тенговых сбережениях. Этому содействуют стабильность и относительная предсказуемость курсовой динамики, а также привлекательные ставки по тенговым депозитам», – отмечает Казахстанский фонд гарантирования депозитов.

В свою очередь эксперты Jusan Analytics в своем обзоре о сос­тоянии банковской системы констатируют, что исторически участие банков в росте экономики Казахстана было низким, с 2017 года показатель «Кредиты к ВВП» не превышает даже 25%, тогда как ранее он находился в пределах 30–35%.

Это один из самых низких показателей в мире – среди постсоветских стран он хуже только у Таджикистана, Молдовы и Украины. В среднем в мире этот показатель составляет около 58%, а в странах с сопоставимыми Казахстану экономическими условиями – 43%.

По мнению аналитиков, столь низкая доля кредитования по отношению к ВВП страны складывается в результате экспортонаправленной структуры экономики и высокой доли сырьевого сектора. Крупные предприятия практически не кредитуются в отечественных банках, а если и кредитуются, то только для покрытия краткосрочных операционных потребностей.

Кроме этого, значительное влия­ние оказывает наличие государственных программ поддерж­ки и финансирования, которые могут искажать механизмы банковского кредитования.

«В таких условиях банки испытывают дефицит качест­венных заемщиков, поэтому свободную ликвидность они за последние 10 лет больше стали направлять на казначейские операции с ценными бумагами, а не на новое кредитование клиен­тов. Это заметно по сущест­венному росту ценных бумаг в общем объеме активов БВУ с 7% в 2012-м до 17%

в 2022-м, с пиком в 22% в 2019 году», – говорится в обзоре.

Структурные изменения отчетливо прослеживаются и в динамике ссудного портфеля. Если в 2012-м кредиты юридическим лицам составляли более 70% от портфеля, то к 2022-му их доля сократилась до 37%. Переломным моментом можно считать 2016–2017 годы, когда объемы кредитов физических лиц стали увеличиваться быстрее, чем кредиты юридических лиц.

По оценке экспертов Jusan Analytics, основными драйверами роста кредитования физических лиц являются потребительские займы. Сущест­венная часть непродовольственных товаров поступает в Казахстан из-за границы (по разным секторам их объемы могут превышать 70–80%), а в условиях удорожания таких изделий (глобальная инфляция, девальвация тенге и т. д.) население продолжает потреблять их, но уже в кредит.

Также благодаря цифровизации людям стало легче и доступней использовать кредитные продукты, например, рассрочку. Стоимость ежемесячного платежа кажется невысокой, а накапливать на необходимую продукцию стало непривлекательным и долгим занятием.

«По нашей оценке, около 80% потребительских расходов осваиваются за счет кредитных ресурсов, при этом в конце 2022 года данный показатель составлял около 55%», – пишут аналитики.

По их мнению, клиентская база для активного наращивания кредитования довольно ограничена. Так, в экономике Казахстана мало благонадежных компаний, которые могут быть стабильными заемщиками. При этом большинство структур сосре­доточено в секторе услуг, где нет твердых залогов. Ежегодно около 30% малых предприятий являются новыми, т. е. они не имеют кредитной истории, что существенно осложняет их кредитование стандартными продуктами.

Оценивая перспективы дальнейшего развития банковского рынка, аналитики указывают, что основные проблемы находятся в корпоративном секторе. Юридические лица продолжают брать кредиты, но в основном на оборотные средства для покрытия текущих кассовых разрывов. Объемы займов, направленных на расширение и развитие, сокращаются. Ко всему прочему на рынок финансирования бизнеса активнее стало выходить государство с нерыночными и льготными условиями.

В свою очередь розничный сегмент кредитования более чувствителен к изменениям макросреды и условий регулирования экономики (фискальная и монетарная политика). И в отличие от специфического риска, присущего корпоративному кредитованию, данный системный риск имеет свойство незаметно накапливаться и может оставаться без должного внимания.

Рассматривая положение дел в банковском секторе Казахстана в 2023 году, нельзя не принимать во внимание и то, что отечественные финансовые институты работают не только под надзором отечественных регуляторов, но также с оглядкой на внимание, которое уделяют им зарубежные ведомства, контролирующие соб­людение санкционного режима в отношении РФ.

По сообщениям ряда российских СМИ, предприниматели РФ стали сталкиваться с ситуа­цией, когда банки Казахстана не принимают платежи в рублях. Сообщается, что казахстанские финансовые структуры отменяют транзакции на фоне опасения санкций и ужесточения собственных комплаенс-политик.

В свою очередь представители отечественных регулирующих органов и Правительства заверяют, что никаких ограничений на работу с Россией и российской валютой в республике не вводилось, и проведение тех или иных транзакций является прерогативой самих банков.

«В целом есть такое понятие, как Know your client – «знай свое­го клиента». Если банковский сектор фильтрует определенные моменты, связанные с санкционными вопросами и другими рисками, – это непосредственно работа самих банков. Со стороны Правительства никаких установок не было», – отметил заместитель Премьер-министра – министр финансов респуб­лики Ерулан Жамау­баев в кулуарах Международного форума Астана.

По информации участников банковского рынка, разные казахстанские финансовые инс­титуты имеют различный «аппетит к риску». Одни увидели в нынешних геополитических условиях возможность для дополнительного заработка, вторые предпочитают держаться подальше от любых сделок, которые хоть отдаленно могут нести санкционные риски. К примеру, это четко проявилось при работе с клиентами из России, хлынувшими в Казахстан в 2022 году после ухода с российского рынка международных платежных систем Visa и Mastercard.

«Банки условно разделились на две группы. Первая активно работает с нерезидентами и наращивает клиентскую базу, открывая без лишних вопросов карты релокантам и «карточным турис­там», приезжающим в Казахстан для открытия карт международных платежных систем. Вторая группа, не желая рисковать и привлекать к себе внимание западных стран, следящих за соблю­дением санк­ционного режима, сознательно устанавливает «отсекаю­щие условия», например, очень высокий уровень платы за обслу­живание карт-счета, чтобы, формально не отказывая, демотивировать резидентов некоторых юрисдикций, например, РФ, от обращения к ним», – рассказал «Казахстанской правде» представитель одного из крупных казахстанских банков.

Согласно Концепции развития финансового сектора до 2030 года, приоритетной задачей остается повышение роли банковского сектора в финансировании экономики. Для ее достижения предполагается принятие мер по стимулированию кредитования бизнеса, совершенствованию механизмов банкротства и реабилитации заемщиков, созданию рынка неработающих активов.

Кроме того, дальнейшие перс­пективы развития банковского сектора будут зависеть от целого комплекса факторов, в том числе от ситуации на мировых рынках энергоносителей, капитала, а также таких внутренних факторов, как инфляция, согласованность денежно-кредитной и налогово-бюджетной политик.