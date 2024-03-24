Рост заболеваемости гепатитом А зарегистрирован в Казахстане

С начала 2024 года в республике зарегистрировано 850 таких случаев, передает Kazpravda.kz

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Это в 1,9 раза выше чем в прошлом году, сообщает министерство здравоохранения.

Вирусный гепатит А передается с грязной водой, зараженными продуктами питания и через грязные руки после контакта с больным.

Симптомы заболевания — повышение температуры тела, головная боль, снижение аппетита, вялость, тошнота, рвота.

Инкубационный период — от 14 до 35 дней.

Больной гепатитом А заразен для окружающих за две недели до и неделю после появления симптомов

Защищает от вирусного гепатита А вакцинация.

Вакцинации подлежат дети в возрасте двух лет, контактные лица в очагах инфекции.