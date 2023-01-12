Рост заболеваемости гриппом в Казахстане объяснили в Минздраве

Фото: Kazpravda.kz

Айжан Есмагамбетова отметила, что все регионы страны находятся в «зеленой» зоне по коронавирусу.

«Этот сезон характеризуется ранним началом циркуляции вируса гриппа. Если ежегодно циркуляция вируса гриппа начиналась в конце ноября – начале декабря, то этот сезон характеризуется тем, что вирус гриппа начал циркулировать с октября. Это характерно не только для Казахстана, но и для всего мира. Если сравнивать с предыдущим годом, отмечается рост заболеваемости на 30%», – констатировала главный санврач РК.

Объяснила она это снятием коронавирусных ограничений.

«В течение прошлого года, если вы помните, были коронавирусные ограничения. Они оказывали такое же профилактическое действие и на передачу ОРВИ и гриппа», – пояснила Есмагамбетова.