Рост заболеваемости гриппом в Казахстане объяснили в Минздраве

Вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова объяснила рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Казахстане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Айжан Есмагамбетова отметила, что все регионы страны находятся в «зеленой» зоне по коронавирусу.
«Этот сезон характеризуется ранним началом циркуляции вируса гриппа. Если ежегодно циркуляция вируса гриппа начиналась в конце ноября – начале декабря, то этот сезон характеризуется тем, что вирус гриппа начал циркулировать с октября. Это характерно не только для Казахстана, но и для всего мира. Если сравнивать с предыдущим годом, отмечается рост заболеваемости на 30%», – констатировала главный санврач РК.
Объяснила она это снятием коронавирусных ограничений.
«В течение прошлого года, если вы помните, были коронавирусные ограничения. Они оказывали такое же профилактическое действие и на передачу ОРВИ и гриппа», – пояснила Есмагамбетова.