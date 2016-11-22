​Ровесник Независимости

Это событие стало одним из значимых в культурной жизни столицы. Свое поздравление коллективу прислал Глава государства Нурсултан Назарбаев. Его озвучил аким столицы Асет Исекешев. Юбиляров поздравили Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, чье послание зачитал министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, а также спикер Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев – его слова привела депутат Бырганым Айтимова.

В числе прибывших разделить радость праздника были руководители российских театров, а также десятки представителей казах­станских коллективов. Это было грандиозное торжество. Официальной части предшествовало ­не­­о­бык­новенно красочное дефиле по красной ковровой дорожке всех, кто причас­тен к работе театра им. К. Куа­нышбаева. Никто не был забыт, не был обойден вниманием. Волнение ощущалось у всех – и у привыкших к овациям именитых режиссеров и актеров, и у скромных костюмеров, декораторов, музыкантов. Четвертьвековой юбилей театра растрогал всех.

В череде праздничных мероприятий были и особо ­серьезные – презентация документальных фильмов об одном из корифеев казахского театрального искусства Азербайжане Мамбетове и о деятельности театра за прошедшие годы. Запомнилось представление книги известной журналистки, театроведа Сауле Абединовой «Театрға тағзым» («Поклон театру»). С одной стороны, эта книга представляет собой летопись театра, а с другой – это и в самом деле заявленный в заголовке поклон, признание заслуг чудесного креативного коллектива, который за короткий срок успел завоевать 17 Гран-при в конкурсах в 15 странах ближнего и дальнего зарубежья. Не каждый может похвастаться такими достижениями!

Театральная наука пополнилась, в свою очередь, сообщениями-исследованиями о корифеях сцены, внесших неоценимый вклад в развитие казахстанской и мировой культуры: о незабвенных А. Мамбетове и его учениках – Жакыпе Омарове и Кадыре Жетписбаеве, стоявших у истоков создания театра. С сообщениями об их творчестве выступили легендарные мастера Асанали Ашимов, Есмухан Обаев, Еркин Жуасбек.

И, конечно, артисты в праздник праздными не бывают. Зрители увидели спектакли А. Мамбетова «И дольше века длится день...» и художественного руководителя театра народного артиста РК Талгата Теменова «Лебединые слезы».