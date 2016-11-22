​Ровесник Независимости

Бектур КАДЫРОВ, Астана
фото Игоря БУРГАНДИНОВА

Это событие стало одним из значимых в культурной жизни столицы. Свое поздравление коллективу прислал Глава государства Нурсултан Назарбаев. Его озвучил аким столицы Асет Исекешев. Юбиляров поздравили Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, чье послание зачитал министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, а также спикер Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев – его слова привела депутат Бырганым Айтимова.

В числе прибывших разделить радость праздника были руководители российских театров, а также десятки представителей казах­станских коллективов. Это было грандиозное торжество. Официальной части предшествовало ­не­­о­бык­новенно красочное дефиле по красной ковровой дорожке всех, кто причас­тен к работе театра им. К. Куа­нышбаева. Никто не был забыт, не был обойден вниманием. Волнение ощущалось у всех – и у привыкших к овациям именитых режиссеров и актеров, и у скромных костюмеров, декораторов, музыкантов. Четвертьвековой юбилей театра растрогал всех.

В череде праздничных мероприятий были и особо ­серьезные – презентация документальных фильмов об одном из корифеев казахского театрального искусства Азербайжане Мамбетове и о деятельности театра за прошедшие годы. Запомнилось представление книги известной журналистки, театроведа Сауле Абединовой «Театрға тағзым» («Поклон театру»). С одной стороны, эта книга представляет собой летопись театра, а с другой – это и в самом деле заявленный в заголовке поклон, признание заслуг чудесного креативного коллектива, который за короткий срок успел завоевать 17 Гран-при в конкурсах в 15 странах ближнего и дальнего зарубежья. Не каждый может похвастаться такими достижениями!

Театральная наука пополнилась, в свою очередь, сообщениями-исследованиями о корифеях сцены, внесших неоценимый вклад в развитие казахстанской и мировой культуры: о незабвенных А. Мамбетове и его учениках – Жакыпе Омарове и Кадыре Жетписбаеве, стоявших у истоков создания театра. С сообщениями об их творчестве выступили легендарные мастера Асанали Ашимов, Есмухан Обаев, Еркин Жуасбек.

И, конечно, артисты в праздник праздными не бывают. Зрители увидели спектакли А. Мамбетова «И дольше века длится день...» и художественного руководителя театра народного артиста РК Талгата Теменова «Лебединые слезы».

Популярное

Все
Казахстан экспортирует уголь в Россию, Польшу, Индию, Турцию
В Казахстане тестируют отечественный препарат от аллергии на полынь
Нурлыбек Налибаев ознакомился с крупными проектами Алматы
Аида Балаева поздравила музейных работников с праздником
Локализация производства Nuctech станет частью развития транзитного потенциала Казахстана
Махинации с регистрацией грузовиков раскрыли в Актюбинской области
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
МНВО укрепляет международное сотрудничество в сфере науки и инноваций
Казахстан и Индонезия могут расширить торгово-экономическое сотрудничество
Камила Берликаш выиграла «серебро» домашнего чемпионата по дзюдо
Марат Байкамуров стал победителем домашнего турнира по дзюдо
Аида Тойшыбекова завоевала «бронзу» на домашнем турнире по дзюдо в Астане
Швеция и Дания возглавили рейтинг самых инновационных стран Евросоюза
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Новый предмет для нового поколения
Казахстанские дзюдоисты завершили мировой турнир с историческим результатом
Тараз примет международный фестиваль боевых искусств
Минздрав обновляет стандарты оснащения медорганизаций с учетом развития телемедицины
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Автор, продливший биографию человечества
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Во Франции открывается 79-й Каннский кинофестиваль
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Система управления наукой будет реформирована
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Дух романтики и героизма
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]