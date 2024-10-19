Руководитель АП посетил модернизированный командный центр МЧС

Сегодня в день профессионального праздника спасателей Казахстана руководитель администрации президента Айбек Дадебай ознакомился с деятельностью Командного центра стратегического планирования и оперативного управления МЧС, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

В ходе рабочего посещения министр по ЧС генерал-майор Чингис Аринов представил модернизированный ситуационный зал, где несёт свою службу оперативно-дежурная часть МЧС с представителями других государственных органов.

Также для делегации администрации президента вице-министр по ЧС Батырбек Абдышев презентовал цифровые системы прогнозирования и мониторинга ЧС природного и техногенного характера.

По итогам встречи руководитель АП Айбек Дадебай озвучил ряд поручений и поздравил сотрудников МЧС с Днём спасателя.