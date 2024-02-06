Руководитель «Ертіс Орманы» арестован по подозрению во взяточничестве

Общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Как выяснилось, он организовал преступную схему получения взяток за незаконную вырубку и реализацию леса

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Антикоррупционной службой по Павлодарской области при координации прокуратуры установлены факты взяточничества со стороны руководителя Государственного лесного природного резервата «Ертіс Орманы», сообщает Kazpravda.kz.

По информации Антикора, установлено, что им организована преступная схема получения взятки за незаконную вырубку и реализацию делового леса предпринимателям.

26 января с санкции следственного суда руководитель резервата заключен под стражу сроком на 2 месяца.

- Кроме того, проводится досудебное расследование в отношении пяти бухгалтеров резервата, которые в период 2021-2023 г.г. совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере в сумме 25 млн тенге путем начисления и перечисления сверхустановленной заработной платы на свои карточные счета, а также на счета действующих и бывших работников учреждения, - сообщили в Антикоре.

Причиненный материальный ущерб частично возмещен. Досудебные расследования продолжаются.

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